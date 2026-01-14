부산시, 청년 부채 해소 지원… 최대 150만원
채무조정·연체예방·재무상담 지원
18~39세 대상 신용회복·교육 연계
전세사기 피해 청년 지원 폭 확대
부산시가 부채로 어려움을 겪는 청년의 재기를 돕기 위해 ‘청년 신용회복지원 사업’을 본격 추진한다. 채무조정과 연체 예방을 위한 비용 지원은 물론, 일대일 재무상담과 맞춤형 경제 교육까지 연계해 청년의 안정적인 사회·경제 활동을 지원한다는 취지다.
부산시는 주민등록상 부산에 거주하는 18~39세 청년을 대상으로 ‘채무조정 및 연체예방 비용 지원’ ‘일대일 재무 상담’ ‘맞춤형 경제교육’ 등을 제공한다고 14 밝혔다. 소득과 자산이 적고 금융 경험이 부족한 사회 초년생 청년을 중심으로, 신용 위기를 조기에 막고 과도한 부채 누적을 예방하는 데 초점을 맞췄다.
특히 올해부터는 청년 활동 마일리지 사업과 연계해, 상담사와 대면 재무상담을 받은 후기를 작성하면 마일리지를 적립해 준다. 적립된 마일리지는 부산지역화폐인 동백전 포인트로 지급돼 상담 참여를 유도하고 실질적인 체감 혜택을 높일 것으로 기대된다.
채무조정 및 연체예방 비용 지원도 확대된다. 개인워크아웃(90일 이상 연체), 사전·신속 채무조정, 개인회생 절차를 진행하는 청년에게는 최대 100만원 이내의 채무조정 비용을 지원한다. 채무조정 제도를 이용하지 않더라도 평균 소득 대비 월 부채상환 예정액 비율이 30% 이상일 경우에는 최대 100만원의 연체예방 비용을 받을 수 있다.
전세 사기 피해로 갑작스러운 부채가 발생한 청년은 지원 폭이 더 넓다. 최대 150만원 이내의 채무조정 비용을 지원받을 수 있고, 연체 여부와 관계없이 평균 소득 대비 월 부채상환 예정액 비율이 20% 이상이면 연체예방 비용도 최대 100만원까지 지원된다. 모든 비용 지원은 상담사와의 대면 상담 후 심사를 거쳐 결정되며 예산 소진 시까지 진행된다.
재무상담은 대면·비대면 방식으로 운영된다. 부산신용보증재단 내 부산청년희망신용상담센터에서 전문 재무 상담사가 신용 관리, 소비지출 관리, 부채관리 등을 일대일로 지원한다. 직장인을 위해 매월 첫째·셋째 주 수요일에는 오후 8시까지 야간 상담도 한다.
이와 함께 투자, 연금, 연말정산 등 청년 관심도가 높은 주제를 중심으로 집합교육과 소모임 형태의 경제교육도 상시 운영한다. 상담과 교육 참여를 희망하는 청년은 부산청년희망신용상담센터 누리집이나 부산청년플랫폼을 통해 신청할 수 있다.
김귀옥 시 청년산학국장은 “비용 지원과 재무상담, 경제교육을 통해 경제적 어려움을 겪는 청년들이 안정적인 삶의 기반을 마련할 수 있도록 돕겠다”며 “청년들이 자신의 상황에 맞는 재무설계를 통해 경제적 자립으로 나아가도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
