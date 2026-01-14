시사 전체기사

악수 나누는 한일 정상

입력:2026-01-14 09:59
이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 14일 일본 나라현 사찰 호류지를 방문해 기념 사진을 촬영하고 있다.

나라=김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

