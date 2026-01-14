부산 관광 500만 시대 대비… ‘관광 디지털 아카이브’ 구축
관광자원·축제 1만7000건 집적
사진·영상·VR까지 관광 자료 통합
외국인 관광객 정보 접근성 강화
부산시가 외국인 관광객 300만명 시대를 맞아 부산 관광자원을 체계적으로 기록·활용하기 위한 ‘부산관광 디지털 아카이브’ 구축을 완료했다. 시는 관광 기록을 디지털 자산으로 축적해 향후 외국인 관광객 500만명 시대를 대비한 관광 정책과 콘텐츠 개발의 기반으로 활용한다는 계획이다.
부산시는 14일 “관광객 증가에 따라 확대되는 콘텐츠 수요에 대응하고, 관광정책 수립과 홍보, 콘텐츠 제작 등 관광 행정 전반에 활용할 수 있는 관광 기록 관리 체계를 구축했다”고 밝혔다. 그동안 부서별·기관별로 흩어져 있던 관광 관련 기록을 한곳에 모아 통합 관리하는 것이 이번 사업의 핵심이다.
부산관광 디지털 아카이브에는 부산 관광자원과 축제·행사, 관광 홍보 콘텐츠 등 관광 전반의 기록이 담겼다. 사진과 영상은 물론 음성 자료와 가상현실(VR) 콘텐츠까지 포함해 총 1만7000여건의 디지털 관광 자료가 구축됐다. 시는 자료를 유형과 주제별로 체계화해 관광객은 물론 정책 담당자와 콘텐츠 제작자, 관광산업 종사자 등이 목적에 맞게 활용할 수 있도록 했다.
아카이브에 수록된 관광 콘텐츠는 공공저작물 자유이용 허락표시 제도에 따라 누구나 조건에 맞게 자유롭게 이용할 수 있다. 시는 관광 콘텐츠를 영문으로도 제공해 외국인 관광객의 정보 접근성을 높였다고 설명했다.
시민과 관광객, 관광 관련 종사자는 ‘부산관광 디지털 아카이브’ 누리집을 통해 관광 기록과 콘텐츠를 자유롭게 열람하고 활용할 수 있다. 시는 앞으로 신규 관광사업 기획과 관광 정책 수립 과정에서도 해당 자료를 기초 데이터로 적극 활용할 방침이다.
나윤빈 시 관광마이스국장은 “부산관광 디지털 아카이브는 부산 관광의 현재를 기록하고 미래를 준비하는 중요한 자산”이라며 “외국인 관광객 500만명 시대를 향한 관광 정책과 콘텐츠 경쟁력을 뒷받침하는 기반으로 활용해 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
