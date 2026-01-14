김경 ‘자수서’에 “보좌진에 1억 줄 때 강선우 함께 있었다” 주장
김경 서울시의원이 지난 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원 측에 공천헌금을 전달할 때 보좌진뿐만 아니라 강 의원도 함께 자리했다고 주장한 것으로 알려졌다.
14일 취재를 종합하면 김 시의원은 최근 변호인을 통해 이 같은 내용이 담긴 자수서를 서울경찰청 공공범죄수사대에 제출했다. 자수서에는 김 시의원이 한 카페에서 1억원을 건넬 당시 강 의원의 사무국장이던 남모씨와 강 의원이 함께 배석했다는 주장이 담긴 것으로 전해졌다.
강 의원은 금품 수수를 인지한 후 받은 돈을 김 시의원에게 돌려주도록 지시했다고 해명해왔다. 금품 수수 사실을 추후에 인지했다는 취지다. 그러나 김 시의원이 자수서를 통해 이와 배치되는 주장을 하면서 관련자들의 주장이 엇갈리는 상황이다.
한편 경찰 수사가 시작되자 미국으로 출국했던 김 시의원은 지난 11일 오후 7시쯤 입국, 당일 오후 11시30분부터 약 3시간30분의 조사를 마친 후 귀가했다. 서울경찰청은 공공범죄수사대는 김 시의원 측과 이날 또는 15일에 조사하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.
