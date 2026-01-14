경기도, 산불·호우 등 재난에도 민방위 사이렌 울린다
경기도가 민방위 사이렌 활용 범위를 안보 목적에서 산불·풍수해 등 재난 대응까지 확대하며 재난 경보 체계를 강화한다.
경기도는 행정안전부의 ‘민방위 경보 발령·전달 규정’ 개정에 맞춰 민방위 경보 사이렌 활용 범위를 대폭 확대한다고 14일 밝혔다.
이번 조치는 기후 변화로 인한 극한 호우와 초고속 산불 등 대규모 재난이 잦아지는 상황에서, 재난 발생 시 보다 신속하고 확실한 대피 신호를 전달하기 위해 마련됐다.
그동안 민방위 사이렌은 적의 공습 등 안보 목적이나 지진해일 상황에 한해 제한적으로 사용돼 왔으나, 앞으로는 주민 생명과 직결되는 대형 자연재난에도 활용된다.
도는 특히 심야 시간대나 기상 악화로 휴대전화 재난 문자를 확인하기 어려운 상황에서 사이렌이 가장 효과적인 경보 수단이 될 것으로 보고 있다.
사이렌 소리는 음성 방송에 비해 약 두 배 먼 거리까지 전달돼, 재난 정보 전달의 사각지대를 최소화할 수 있다는 설명이다. 이에 따라 대규모 산불이나 집중호우로 신속한 주민 대피가 요구될 경우, 민방위 경보 사이렌을 통해 즉각적인 경보를 발령할 방침이다.
도는 2026년부터 산불과 풍수해를 중심으로 우선 적용하고, 제도 시행 이후 재난관리주관기관의 의견과 운영 결과를 반영해 2027년부터는 적용 대상 재난을 단계적으로 확대할 계획이다. 이를 통해 기존의 민방공 중심 경보 체계를 ‘재난 대응 중심 경보 체계’로 전환한다는 구상이다.
현재 경기도는 남부와 북부에 민방위 경보통제소를 두고 365일 24시간 상시 운영 중이며, 도내 전역 589곳에 설치된 민방위 경보 단말을 통해 빈틈없는 경보 체계를 유지하고 있다. 이 같은 인프라는 재난 발생 시 도 전역에 신속하게 경보를 전달할 수 있는 기반으로 평가된다.
조광근 도 비상기획담당관은 “민방위 경보 시설은 재난 상황에서 도민의 생명과 안전을 지키는 최후의 보루”라며 “재난으로 사이렌이 울리더라도 놀라지 말고, 이어지는 음성 안내를 잘 듣고 신속하고 안전하게 대피해 달라”고 당부했다.
