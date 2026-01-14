[여긴 어디] 주목에 핀 서리꽃 ‘겨울 눈꽃 산행 일번지’
백두대간 주 능선의 태백산(1567m)은 ‘겨울 눈꽃 산행 일번지’로 유명하다. 습기를 머금은 눈이 자주 내리고, 영하의 찬바람이 불어 나뭇가지에 상고대(서리꽃)가 장관을 이룬다. ‘크고 흰 산’이라는 의미의 태백산이 수시로 흰옷을 입는다. 태백산 장군봉으로 향하는 길 가운데 주목 군락지는 겨울철 설경의 최고 포토존이다. 주변 관목이 어우러져 환상적인 눈꽃 풍경을 만들어낸다.
태백산 아래 당골 광장에서는 오는 31일부터 다음달 8일까지 제33회 태백산 눈축제가 펼쳐진다. 눈조각 전시를 비롯해 얼음썰매장, 눈썰매장, 공연 및 다양한 체험 프로그램 등 겨울 대표 콘텐츠가 다채롭게 운영된다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사