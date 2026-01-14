‘탈팡’ 효과 가시화…쿠팡 물류센터 근무자 6000명 감소 추정
무급휴가 신청자 증가에 신규 채용 감소 겹쳐
개인정보 유출 사고 이후 시작된 ‘탈팡(쿠팡 탈퇴)’ 흐름이 쿠팡 물류센터 근무자 감소로 나타나고 있다. 주문 물량 감소에 따른 인력 조정으로 풀이된다.
14일 업계에 따르면 쿠팡 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)의 최근 한 달 무급휴가 신청 인원과 감소한 신규 채용 인원을 합치면 6400명에 이르는 것으로 전해졌다.
CFS는 지난해 12월 중순 전국 주요 물류센터 정규·계약직 등 상시직을 대상으로 무급휴가 신청을 공지했다. 이후 약 한 달간 5000명 이상의 근무자가 무급휴가를 신청한 것으로 전해졌다. 사태 이전에는 월평균 100명이 무급휴가를 신청했으나 최근 일부 물류센터에서는 일 평균 200~300명까지 급증한 것으로 알려졌다. 배송 물량 감소에 따라 회사 측이 무급휴가 활용을 적극 안내하면서 신청 규모가 커진 것으로 분석된다.
신규 채용 인원도 감소했다. CFS는 단기 일용직을 중심으로 고용을 줄여, 지난해 12월 신규 채용인원을 전달 대비 약 1400명 감축한 것으로 전해졌다.
CFS는 지난달부터 인천·양주·남양주·안성 등 일부 물류센터에서 지급하던 ‘신규 인센티브’도 중단했다. 신규 인센티브는 쿠팡 물류센터 근무 이력이 없는 사람에게 일정 기간 조건에 맞춰 일하면 지급하는 추가 금액으로 일용직 근무자의 지속 근무를 장려하는 방안이다.
쿠팡이 경기도, 대구, 대전 등 주요 지역에서 매년 진행하던 채용박람회도 올해는 열지 않는 것으로 알려졌다.
앱 분석 서비스 모바일인덱스에 따르면 쿠팡의 일간 활성 이용자 수(DAU)는 지난해 12월 말 기준 1480만명으로 월초 대비 17.7% 줄었다. 결제액은 11월 1주차 대비 12월 3주차에 7.7% 감소했다. 반면 SSG닷컴과 마켓컬리 등 쿠팡 경쟁 플랫폼의 주문량은 10~15% 늘었다.
한편 해롤드 로저스 쿠팡 대표는 국회 청문회 이후 최근 해외로 출국했다. 미국인인 로저스 대표는 임시로 한국 쿠팡 대표직을 맡은 후에도 10~15일 간격을 두고 종종 해외로 출국해온 것으로 전해졌다. 경찰은 법무부에 로저스 대표에 대해 ‘입국 시 통보’를 요청했다. 경찰은 다음 달 중순 로저스 대표의 출석 일정을 조율 중이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
