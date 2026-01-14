스노위랜드·오션월드를 한번에… 비발디파크, ‘투파크 이벤트’ 진행
대명소노그룹 소노인터내셔널이 운영하는 강원도 홍천 비발디파크가 스노위랜드와 스키장 등 동계 액티비티 시설부터 워터파크 오션월드까지 알찬 혜택으로 즐길 수 있는 ‘투파크 이벤트’를 진행한다고 14일 밝혔다.
먼저 겨울 테마파크 스노위랜드와 워터파크 오션월드를 하루에 모두 이용할 수 있는 이벤트를 선보인다. 공식 홈페이지를 통해 스노위랜드를 온라인 예약할 경우 당일 오후 3시 이후 오션월드 무료 입장권을 제공하고, 오션월드 예약 고객에게는 스노위랜드 오후 3시 이후 무료 입장권을 준다. 이 이벤트는 스노위랜드 폐장일까지 진행된다.
이와 함께 중·고·대학(원)생을 대상으로 야간·심야 스키 할인 이벤트도 마련됐다. 오후 7시 이후 비발디파크 스키장을 방문하는 학생 고객은 리프트권 또는 장비 렌탈 패키지(리프트+장비 렌탈권)를 50% 할인 받을 수 있다. 이 이벤트는 1월 말까지 진행되며 학생증, 청소년증 등 증빙 자료 지참 시 적용된다.
비발디파크 스키학교 강습 고객을 위한 혜택도 준비됐다. 스키학교 강습일 이후 7일 이내에 스키장을 재방문할 경우 리프트권 또는 장비 렌탈 패키지(리프트+장비 렌탈권)을 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 이 프로모션은 스키학교 운영 종료일까지 진행된다.
소노인터내셔널 관계자는 “비발디파크를 찾는 고객들이 더욱 풍성하고 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 동계 액티비티와 실내 워터파크 모두를 부담없이 이용할 수 있는 혜택을 준비했다”며 “이번 기회를 통해 비발디파크의 다채로운 시설을 경험하며 특별한 추억을 만들 수 있기를 바란다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사