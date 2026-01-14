시사 전체기사

장성 야산서 벌목 작업 나간 70대, 나무에 깔려 숨져

입력:2026-01-14 09:21
전남 장성의 한 야산에서 벌목 작업을 나갔다가 연락이 끊긴 70대 남성이 쓰러진 나무에 깔린 채 발견돼 숨졌다.

14일 장성경찰서에 따르면 전날 오후 6시50분쯤 장성군 삼서면 한 야산에서 A씨(70대)가 쓰러진 나무에 깔려 의식을 잃은 상태로 발견됐다.

A씨는 나무를 베러 간다며 집을 나선 뒤 연락이 닿지 않았고, 가족의 신고를 받고 경찰과 소방당국이 수색에 나서 A씨를 발견한 것으로 전해졌다.

현장에 출동한 119구급대가 A씨를 구조해 병원으로 이송했으나 숨졌다.

경찰은 A씨가 벌목 작업을 하던 중 쓰러진 나무에 깔린 것으로 보고 있으며, 현재까지 범죄 혐의점은 없는 것으로 파악됐다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

장성=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

