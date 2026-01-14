또 ‘1480원’ 위협…환율, 엔화 약세 속 열흘째 상승
원·달러 환율은 14일 1480원에 바짝 다가섰다.
환율이 1480원에 육박한 것은 지난해 12월 24일 이후 처음이다. 일본 엔화가 약세를 보이는 상황에서 열흘째 상승세를 지속하는 모습이다.
서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 이날 오전 9시5분 현재 전날 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 4.6원 오른 1478.3원이다.
원·달러 환율은 3.5원 오른 1477.2원으로 출발한 후 상승 폭이 다소 확대됐다.
외환당국의 구두개입과 국민연금의 전략적 환헤지에 따른 지난해 연말 하락분이 거의 되돌려졌다.
엔화가 약세를 보이면서 원화까지 영향을 보이는 것으로 보인다.
일본 조기 총선 가능성이 높아진 가운데 재정 건전성 우려와 일본은행(BOJ) 기준금리 인상 지연 전망이 겹치면서 엔화 약세가 뚜렷해졌다. 원화는 엔화와 연동돼 움직이는 경향이 있다.
엔·달러 환율은 이날 오전 9시2분께 159.275엔까지 올랐다. 2024년 7월 12일(159.442엔) 이후 가장 높은 수준이다.
손재호 기자
