남양주시, 통합인허가 지원시스템 도입
개발행위허가 디지털 전환
경기 남양주시가 통합인허가 지원시스템(IPSS)을 시행하며 개발행위허가 행정의 디지털 전환과 효율성 강화를 본격 추진한다.
남양주시는 올해부터 국토교통부가 구축·운영하는 온라인 기반의 통합인허가 지원시스템을 개발행위허가 업무에 적용해 인허가 신청부터 협의, 검토, 처리 결과 확인까지 전 과정을 전산으로 통합 관리한다고 14일 밝혔다.
IPSS 도입으로 민원인은 행정기관을 직접 방문하지 않고도 온라인으로 인허가를 신청하고 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있게 된다. 담당 공무원 역시 표준화된 시스템을 통해 보다 체계적이고 일관된 방식으로 인허가 업무를 처리할 수 있을 것으로 기대된다.
시는 그동안 오프라인 중심으로 운영되던 개발행위허가 절차를 단계적으로 개선해 민원 처리 과정에서 발생하던 반복 업무와 지연 문제를 줄이고, 관계부서 간 협의 절차를 전산으로 연계함으로써 인허가 처리 속도와 행정 신뢰도를 동시에 높일 계획이다.
시행에 앞서 남양주시는 지난해 12월 개발행위허가 담당 공무원과 관내 측량설계사무소 관계자를 대상으로 사전 설명회를 열어 시스템 주요 기능과 실제 민원 신청 절차를 안내했다. 이 자리에서는 현장에서 예상되는 애로사항을 공유하고 개선 의견을 수렴하는 시간도 마련됐다.
시는 IPSS 시행을 통해 개발행위허가 절차 간소화와 민원 처리 기간 단축, 행정업무 효율성 제고 등 실질적인 성과를 창출하고, 디지털 기반의 스마트 인허가 행정을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.
시 관계자는 “IPSS 시행은 개발행위허가 분야의 디지털 전환을 본격화하는 중요한 전환점”이라며 “앞으로도 현장의 의견을 반영해 시민과 사업자 모두가 체감할 수 있는 신속하고 공정한 인허가 행정을 구현해 나가겠다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
