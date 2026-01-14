김동연, 윤석열 전 대통령 사형 구형 “대한민국 역사상 최악 민주주의 파괴범 ‘당연한 귀결’”

마침내 내란 우두머리 윤석열에게 사형이 구형됐다”며 이같이 밝혔다.

김동연 경기도지사가 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에게 특검이 사형을 구형한 데 대해 “대한민국 역사상 최악의 민주주의 파괴범에게 법정 최고형 구형은 당연한 귀결”이라고 목소리를 높였다.김 지사는 13일 자신의 페이스북을 통해 “이날 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연) 심리로 열린 윤 전 대통령 내란 우두머리 혐의 결심 공판에서 사형을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.특검팀은 “내란죄는 폭동에 의해 불법으로 국가조직의 기본 제도를 파괴함으로써 헌법이 설계한 민주적 기본 질서와 국가의 존립을 위태롭게 하는 범죄로서, 그 성격과 중대성에 있어 어떠한 범죄와도 비교될 수 없는 중대 범죄”라고 강조하면서 “피고인은 반성하지 않아 양형에 참작할 사유가 없고 중한 형이 선택돼야 한다. 따라서 법정형 중 최저형으로 형을 정하는 것이 마땅하지 않다. 법정형 중 최저형이 아닌 형은 사형밖에 없다”고 말했다.특검팀은 김용현 전 국방부 장관에게는 무기징역을, 노상원 전 국군 정보사령관에게는 징역 30년을 구형했다.김 지사는 “재판부의 신속하고 단호한 판결이 남았다”며 “정의는 반드시 실현돼야 한다”고 말했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지