[속보] 경찰, ‘비위 의혹’ 김병기 자택 등 6곳 압색
경찰이 공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹에 휩싸인 김병기 더불어민주당 의원 주거지 등에 대한 압수수색에 14일 착수했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 7시55분부터 정치자금법 위반 혐의를 받는 김 의원 자택 등 6곳에 수사관을 보내 압수수색하고 있다고 밝혔다.
김 의원은 2020년 총선을 앞두고 전 동작구의원 2명에게서 각각 1000만원과 2000만원을 받고 이후 돌려준 의혹을 받고 있다. 압수수색 대상엔 김 의원 부인 이모씨, 이모 전 동작구 의원이 포함됐다.
이밖에 ‘차남 숭실대 편입 개입’ ‘배우자 구의회 업무추진비 사적 유용 및 수사 무마’ ‘대한항공 호텔 숙박권 수수·의전 요구’ ‘쿠팡 대표와의 고가 식사’ ‘장남 국가정보원 채용 개입’ ‘장남 국정원 업무에 보좌진 동원’ ‘지역구 병원 진료 특혜’ 등 의혹도 제기됐다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
