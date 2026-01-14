“오늘도 험난한 출근길”…서울 시내버스, 이틀째 파업 계속
서울 시내버스 노사 협상이 난항을 겪으면서 14일에도 출근길 불편이 이어질 전망이다.
14일 서울시와 시내버스 노사에 따르면 노조는 지난 13일 오전 4시 첫차부터 이틀째 파업을 이어가고 있다. 서울 시내버스 파업이 하루를 넘긴 건 처음이다.
노사는 이날 오후 3시 추가 협상에 나설 예정이다. 협상이 오후에 시작되기 때문에 오전 출근길에는 교통대란이 지속될 전망이다.
노사는 지난 12일 서울지방노동위원회 특별조정위원회 사후조정회의에서 11시간 넘는 마라톤 협상을 벌였지만, 합의점을 찾는 데 실패했다.
노사 갈등 핵심은 통상임금에 따른 임금 인상률이다.
대법원이 2024년 12월 상여금을 통상임금으로 인정한 데 이어 이를 서울 시내버스 회사에 처음 적용한 동아운수 항소심 판결이 지난해 10월 선고되면서 임금 인상은 불가피해졌다.
사측은 동아운수 판결 취지에 따라 상여금을 통상임금에 포함하되 임금 체계를 개편하는 방식으로 총 10.3%를 인상하는 안을 제시했다. 사측은 또 근로시간 산정 기준과 관련해 대법원 판단이 노조 주장(176시간)으로 확정될 경우 이를 소급 적용하는 방안도 함께 내놨다.
반면 노조는 통상임금 소급 문제는 이번 협상에서 제외하고 임금체계 개편 없이 임금 3% 인상, 정년 65세 연장, 임금 차별 폐지를 요구했다.
서울지방노동위원회는 중재안으로 임금체계 개편을 유보한 채 기본급 0.5% 인상을 제안했다. 사측은 이를 수용했지만 노조가 거부하면서 협상은 결렬됐다.
노사 간 입장이 평행선을 달리고 있어 파업이 장기화될 가능성도 배제할 수 없다.
노조는 하루 단위로 파업을 진행할 예정이라 재협상이 진행되더라도 그 다음날 첫차부터 복귀한다는 방침이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
