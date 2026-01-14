트럼프 “정부 기관 장악하라” 최측근은 팔라비와 회동…이란 정권교체로 기울었나
머스크의 ‘스타링크’, 이란 인터넷 무료 제공…인터넷 연결 두고 정부와 시위대 ‘전자전’
이란 시위로 최대 1만2000명 사망 추정 보도
도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근 스티브 위트코프 특사가 이란의 전 왕세자로 미국에 망명 중인 레자 팔라비와 비밀회동을 한 것으로 13일(현지시간) 파악됐다. 트럼프 대통령은 이날 이란 반정부 시위 지지 메시지를 냈고, 측근 일론 머스크 테슬라 최고경자는 이란에 대한 인터넷 서비스를 무료로 제공하고 있다는 보도도 나왔다. 트럼프 행정부가 이란 이슬람 정권과 협상하기 보다는 정권 교체로 기운 것 아니냐는 관측이 제기된다.
온라인 매체 악시오스는 이날 고위 관리를 인용해 “백악관 특사 위트코프가 지난 주말 망명 중인 레자 팔라비 전 왕세자와 비밀 회동해 이란 내 격렬한 시위 사태를 논의했다”며 “이는 시위가 시작된 이후 이란 반정부 세력과 트럼프 행정부 간 첫 고위급 회동”이라고 평가했다.
팔라비는 1979년 이란의 이슬람 혁명 당시 축출된 국왕의 아들로 미국에서 반정부 세력을 이끌고 있다. 이슬람 신정 정권이 붕괴할 경우 팔라비는 이란을 이끌 과도기적 지도자 중 한 명으로 평가받고 있다.
팔라비는 지난 2주간 미국 언론에 등장해 트럼프 행정부의 이란 사태 개입을 촉구해왔다. 팔라비는 전날 CBS 인터뷰에서도 “이란에서 인명피해를 최소화하는 가장 좋은 방법은 (미국이) 더 빨리 이란에 개입하는 것”이라고 말한 바 있다.
트럼프 행정부는 애초 팔라비를 이란 반정부 세력의 구심점으로 생각하진 않았다. 그가 이란 국민에게 쫓겨난 왕조의 왕세자이기 때문이다. 하지만 최근 이란에서는 이슬람 신정 정권에 저항하는 시위가 커지면서 그를 반정부 지도자로 보는 여론도 커지고 있다. 한 고위 관리는 악시오스에 “그들(이란 국민)이 여러 도시 시위에서 그의 이름을 외치고 있다”고 전했다. 다만 팔라비가 이란 국민 다수의 지지를 받기는 어렵다는 관측도 나온다. 팔라피가 전면에 등장하는 것이 부패로 쫓겨난 왕조의 복고를 상징하는 것으로 해석될 수 있어서다.
트럼프는 앞서 이날 트루스소셜에 글을 올려 “이란의 애국자들이여, 계속 시위하라. 여러분의 (정부)기관들을 점령하라”며 “도움의 손길이 가고 있다”고 촉구했다. 그러면서 “살인자와 학대자들의 이름을 기억하라. 그들은 큰 대가를 치를 것”이라며 “시위자들에 대한 무분별한 살상이 중단될 때까지 이란 관리들과의 모든 회동을 취소했다”고 덧붙였다. 백악관은 이날 열린 이란 관련 안보 회의에도 트럼프가 불참했다고 공지했다. 트럼프는 이날 오후 기자들을 만나서도 “내 마음 속엔 이란이 있다”며 “그들(이란 정부)은 인간성을 보여야 할 것이다. 그들은 지금 큰 문제를 안고 있다. 그들이 사람을 죽이지 않길 희망한다”고 했다. 트럼프의 발언과 기류를 종합하면 트럼프가 대이란 강경 기조로 선회한 것 아니냐는 해석이 나온다.
이란 반정부 시위가 격화되면서 인터넷을 두고 ‘전자전’도 벌어지고 있다. 블룸버그 통신은 이날 트럼프의 측근 일론 머스크가 자신이 운영하는 기업 스페이스X의 위성 인터넷 서비스 ‘스타링크’를 이란 시위대에 무료로 제공하고 있다고 보도했다. 이란 내 스타링크 수신기를 보유한 사람들이 서비스를 무료로 이용할 수 있도록 가입비를 면제하는 방식이다. 앞서 이란 정부는 시위대를 고립시키고 시위 영상의 해외 송출 을 막 위해 인터넷을 차단한 바 있다.
월스트리트저널은 이와 관련해 “이란인들은 스타링크 서비스를 통해 확대되는 시위와 정권의 탄압 영상을 세계에 공유하고 있다”며 “정부는 해당 서비스를 방해하기 위한 노력을 강화했으며 이용자들을 추적하고 있다”고 전했다. 미국 비영리단체 ‘미안 그룹’의 아미르 라시디 국장은 WSJ에 “이건 전자전”이라며 시위가 벌어지는 테헤란 일부 지역과 저녁 시간대에 인터넷 차단이 가장 심하다고 전했다.
이란의 유혈 사태는 확산하고 있다. AP통신은 이날 미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)을 인용해 이날까지 시위가 17일간 이어지면서 약 2000명이 숨진 것으로 파악됐다고 전했다. 이 가운데 1847명은 시위 참가자, 135명은 군과 경찰관 등 정부 측이다. 이와 별도로 어린이 9명, 시위대와 무관한 시민 9명 등도 사망했고 체포된 인원이 총 1만6700명을 넘는다고 이 단체는 전했다. 영국에 본부를 둔 반체제 매체 이란인터내셔널도 “지난 8∼9일 이틀에 걸쳐 이란 현대사에서 가장 대규모의 학살이 자행돼 최소 1만2000명이 죽었다”고 보도했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사