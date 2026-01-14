한동훈, ‘당게 사건’ 윤리위 제명에 “민주주의 지킬 것”
한동훈 전 국민의힘 대표는 당 중앙윤리위원회가 ‘당원 게시판 사건’과 관련해 자신에 대한 제명을 결정하자 “국민과 함께 민주주의를 지키겠다”고 14일 밝혔다.
국민의힘 당규에 따라 한 전 대표 제명은 최고위원회의 논의 및 의결을 거쳐 최종적으로 확정된다. 국민의힘이 극도한 내홍에 빠질 가능성이 크다는 전망이 나온다.
한 전 대표는 이날 새벽 윤리위 결정문이 나온 직후 페이스북을 통해 이렇게 말했다.
국민의힘 중앙윤리위는 전날 오후 5시부터 심야까지 한 전 대표 징계 수위를 논의하는 회의를 열고 “피징계자 한동훈을 당헌·당규 및 윤리위 규정 제20조 제1호, 2호와 윤리규칙 제4∼6조 위반을 이유로 제명에 처한다”고 밝혔다.
한 전 대표가 ‘당에 극히 유해한 행위’ ‘현행 법령 및 당헌·당규·윤리규칙을 위반해 당 발전에 지장을 초래하거나 그 행위의 결과로 민심을 이탈케 했을 때’ 등 당헌·당규에 위배되는 행동을 했기 때문에 제명 처분을 내린다는 것이다.
제명은 당적을 박탈하는 것이다. 국민의힘 당규에 명시된 ‘제명’ ‘탈당 권유’ ‘당원권 정지’ ‘경고’ 등 4개 징계 중 가장 강력한 수위의 처분이다.
윤리위는 결정문에서 “한동훈은 해당 사건과 관련해 가족들이 글을 올린 사실을 뒤늦게 알았다고 공개적으로 인정했다”며 “따라서 한동훈 가족들이 게시글을 작성했다는 사실은 인정된다”고 말했다.
윤리위는 이어 한 전 대표 가족이 2개 IP를 공유하며 일정 기간에 집중해 글을 작성하는 등 “통상적인 격정 토로, 비난, 비방으로 보기에는 지나치게 과도하다”고 지적했다.
그러면서 “당의 정상적인 게시판 관리 업무와 여론 수렴기능을 마비시킨 업무방해 행위이며, 당의 명예와 이익에 심각한 피해를 줬다”고 강조했다.
윤리위는 “본 사건을 중징계 없이 지나칠 경우 이 결정이 선례가 돼 앞으로 국민의힘의 당원게시판은 당 대표를 포함한 당직자 및 당원 자신과 그 가족들의 악성 비방·비난 글과 중상모략, 공론 조작 왜곡이 익명성과 표현의 자유의 이름으로 난무하게 될 것”이라며 “중징계는 불가피하다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
