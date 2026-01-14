트럼프, 파월 겨냥 “그 얼간이 곧 사라질 것…무능하거나 부패” 맞불
도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 향해 “곧 그 자리에서 물러나기를 바란다”고 말했다. 파월 의장에 대한 법무부 수사가 표적 수사 논란을 일으키면서 거센 역풍이 불고 있지만 파월에 대한 공격을 이어간 것이다.
트럼프 대통령은 이날 디트로이트의 포드 자동차 공장을 방문한 자리에서 취재진 질문에 “그는 자신이 무엇을 하는지 모르거나 아니면 그것보다 더 나쁘다”며 이같이 말했다. 트럼프는 이어진 디트로이트경제클럽(DEC) 연설에서도 파월을 겨냥해 “그 얼간이(jerk)는 곧 사라질 것”이라고 말했다.
트럼프는 이날 파월 의장에 대해 “이 사람은 좀 문제가 있다”며 “우리는 나쁜 연준 의장을 갖고 있다. 그는 여러 면에서 나쁘지만 특히 금리를 너무 높게 했다는 점에서 나쁘다”고 비판했다.
트럼프는 연준 청사 리모델링에 대해 “역사상 가장 비싼 건설 공사”라며 “나는 그 일을 2500만 달러로도 할 수 있었을 텐데 그들은 수십억 달러를 쓰고 있다”고 말했다.
트럼프의 최측근으로 파월에 대한 수사를 주도한 제닌 피로 워싱턴DC 연방검사장도 수사를 옹호했다. 그는 이날 엑스에 올린 글에서 “연방 검찰은 비용 초과와 연준 의장의 의회 증언을 논의하기 위해 여러 차례 연준에 접촉했지만 무시당해 법적 절차가 필요했다. 이는 위협이 아니다”며 “기소라는 단어도 파월 의장 입에서 나왔을 뿐 누구도 언급하지 않았다”고 주장했다.
