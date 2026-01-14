댄서에서 뮤지컬배우로… ‘스우파’ 리헤이 “오랜 꿈을 이뤘어요”

대학로에서 ‘시지프스’ 출연중…“뮤지컬에서 ‘몸을 잘 쓰는 배우’ 되고파”

“연기해본 적이 없어서 두려웠지만, 관객들에게 최선을 다하는 모습을 보여드리려고 노력했습니다. 공연이 끝났을 때 ‘진실된 배우’라는 말을 듣고 싶어요.”



유명 댄서 리헤이(본명 이혜인·35)가 지난 12월 서울 대학로에서 개막한 ‘시지프스’(~3월 8일까지 예스24 스테이지)로 뮤지컬에 데뷔했다. 댄스 크루 ‘코카N버터’의 리더로서 Mnet 댄스 배틀 프로그램 ‘스트릿 우먼 파이터’(이하 스우파) 등으로 잘 알려진 그가 신인 배우로 무대에 선 것이다. 최근 대학로에서 만난 리헤이는 “좋은 기회를 받은 만큼 불도저처럼 끝까지 밀고 나가겠다는 마음뿐”이라고 강조했다.



리헤이의 뮤지컬 도전은 그의 가창력을 아는 팬들에겐 그리 놀라운 결정이 아니다. 청소년 노래 대회 최우수상 수상자 출신인 그는 TV와 라디오 방송에서도 가수 뺨치는 노래 실력을 보여준 바 있다. 그는 “어렸을 때 춤, 노래, 연기까지 모두 해내는 다재다능한 뮤지컬배우를 동경했다. 그래서 학창 시절 친구들과 뮤지컬 동아리를 꾸리기도 했다. 하지만 내가 제주도에서 성장하다 보니 실제 뮤지컬 무대를 접하기 어려웠던 데다 대학에서 실용무용을 전공하면서 뮤지컬배우에 대한 꿈은 접었었다”면서 “하지만 댄서로 얼굴을 알린 이후 주변이나 방송에서 뮤지컬을 하고 싶다는 말을 꾸준히 했더니 이렇게 기회가 왔다”고 밝혔다.



‘스우파’ 출신 댄서의 뮤지컬 출연은 그가 처음이 아니다. 지난해 여름 아이키가 ‘프리다’를 통해 처음 뮤지컬로 영역을 넓힌 뒤 리헤이가 바통을 이어받았다. 리헤이의 ‘시지프스’ 출연은 제작사 오차드뮤지컬컴퍼니의 오디션 제안을 그가 받아들이면서 시작됐다. 당시 리헤이는 ‘시지프스’의 극작가 겸 연출가 추정화 앞에서 뮤지컬 ‘서편제’의 넘버 ‘살다 보면’을 열창했다. 그는 “노래하면서 나도 모르게 눈물이 났다. 연출님이 이유를 물었는데, 엉엉 울면서 ‘모르겠다’고 대답했었다. 연출님이 내 진심을 읽으셨는지 합격시켜 주셨다”고 털어놨다.



‘시지프스’는 알베르 카뮈의 소설 ‘이방인’과 그리스 신화 속 시지프스 이야기를 엮은 극중극 형식의 뮤지컬이다. 전쟁 이후 폐허가 된 극장에 남은 네 배우가 겪는 부조리한 삶과 희망을 그린다. 리헤이는 배우들 가운데 예술이 인간을 구원할 수 있는지를 상징하는 ‘포엣’ 역할로 출연한다.



“‘시지프스’를 처음 접했을 때 이해하기 어려웠어요. 원작도 난해하지만, 뮤지컬의 대사도 무슨 뜻인지 정확히 이해되지 않는 부분이 있었습니다. 하지만 연출님의 설명과 동료 배우들의 조언을 듣다 보니 어느 순간 이해가 되더라고요. 작품 속 인물들이 바로 우리 자신이라는 것을 느끼자, 대사의 의미가 가슴 깊이 와 닿았습니다.”



그는 연습에 들어가기 전에 이미 모든 넘버와 대사를 외웠을 정도로 착실하게 준비했다. 하지만 대사 외에 무대 위의 움직임도 연습 기간 내내 그를 고민하게 했다. 특히 댄서로서 무대를 휘저으며 에너지를 뿜어대던 그는 이번 뮤지컬에서 가만히 서 있는 법을 배워야 했다. 그는 “내 춤 스타일은 무대에서 빈 곳을 만들면 안 되는 것이다. 하지만 이번엔 독백할 때 꼿꼿하게 멈춘 상태에서도 에너지를 유지해야 했다”면서 “결과적으로 호흡이나 시선 처리 등은 뮤지컬만이 아니라 춤에도 도움이 많이 된다. 춤을 출 때 동작 하나하나의 의미를 더 생각하게 됐다”고 강조했다.



뮤지컬 신고식을 치른 그는 앞으로도 계속 도전하겠다는 뜻을 감추지 않았다. 그래서 이번 작품이 끝난 후 연기도 본격적으로 배울 계획이다. 그는 “‘시지프스’를 공연하면서 관객 반응에서 느끼는 설렘과 행복을 알게 됐다”면서 “내가 댄서 출신인 만큼 ‘몸을 잘 쓰는 배우’라는 평가는 평생 듣고 싶다. 그리고 몸으로 모든 감정을 표현하는 배역이 있다면 무엇이든 해보고 싶다”고 말했다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



