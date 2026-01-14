불안한 민간 고용 속 공무원 시험 준비 다시 주목
국가직 공채 선발 인원 증가세
보수 인상 등 공직 선호 회복
지난해 국가직 9급 경쟁률 반등
국가직 공무원 채용 확대와 보수 개선, 민간 고용시장 불확실성이 맞물리며 공무원 시험이 다시 주요 진로 선택지로 주목받고 있다.
행정안전부와 인사혁신처에 따르면 올해 국가공무원 공개경쟁채용 선발 인원은 5351명으로 집계됐다. 국가직 공채 선발 규모는 2022년 6819명을 정점으로 2023년 6396명, 2024년 5751명, 지난해 5272명까지 감소세를 보였으나, 올해 들어 5년 만에 증가세로 전환됐다. 채용 규모가 다시 확대되면서 수험생들이 체감하는 시장 분위기 역시 달라지고 있다는 평가가 나온다.
보수 체계 개선도 공무원 시험에 대한 관심을 끌어올리는 요인이다. 정부는 2026년 공무원 보수를 전년 대비 3.5% 인상하기로 했으며, 7~9급 초임의 경우 추가 인상이 더해져 총 6.6% 인상된다. 이에 따라 9급 초임 보수는 연 3428만원, 월 평균 약 286만원 수준으로 올라가며, 2027년에는 월 300만원 수준에 도달할 전망이다.
이 같은 변화는 민간 고용시장 둔화와 맞물리며 공직 선호 현상을 더욱 뚜렷하게 만들고 있다. 기업 채용이 줄어드는 상황에서 첫 일자리에서 낮은 임금과 불안정한 근로 여건을 경험한 청년층이 늘어나면서, 상대적으로 안정성이 높은 공직으로 눈을 돌리는 흐름이 확산되고 있다는 분석이다.
공무원 시험 준비 인구가 다시 증가하는 흐름은 각종 지표에서도 확인된다. 지난해 국가공무원 9급 공개경쟁채용시험의 평균 경쟁률은 24.3대 1로, 9년 만에 반등했다. 공무원 시험을 대비하는 한 온라인 교육 플랫폼의 누적 회원 수는 2025년 12월 기준 전년 동기 대비 30% 이상 증가하며 수험 진입층이 확대되고 있는 것으로 나타났다.
교육 업계의 움직임도 활발해지고 있다. 2026년도 국가직 채용 계획에서 고용노동직과 세무직 선발 인원이 크게 늘어나자, 공단기의 경우 직렬별 1위 강사진을 중심으로 3개월 합격 커리큘럼의 ‘긴급 라이브 특강’을 선보였다. 이 특강은 약 2주간 실시간 라이브 방식으로만 운영된다.
합격자 연령에서도 변화가 감지된다. 지난해 7급 공채 합격자의 평균 연령은 28.2세로 집계됐으며, 응시 연령이 18세 이상으로 완화된 이후 19세 합격자도 등장했다. 시험 구조가 직무 중심으로 개편되고 선택과목 체계가 바뀌면서, 과거보다 이른 시기에 수험 준비에 나서는 수험생이 늘고 있다는 분석이다.
지난해 12월 열린 공무원 시험 대비 설명회에는 5000명 이상이 신청했으며, 강의 상품 판매량도 전년 동기 대비 약 66% 증가한 것으로 나타났다. 채용 확대와 처우 개선, 불확실한 고용 환경이 맞물리며 공무원 시험은 다시 수험 시장의 중심으로 부상하고 있다.
