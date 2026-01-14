전국 초·중학생 대상 ‘VisionX 중등영어단어 챔피언십’ 개최

VisionX 챔피언십 조직위원회 제공

이번 챔피언십의 예선과 본선은 온라인 학습 플랫폼 ‘fluenC’를 통해 진행된다. 참가 학생들은 게임 요소를 접목한 영어 어휘 학습 프로그램 ‘Voca Forest_S’를 활용해 단계별 미션을 수행하며 학습을 이어간다. 학습 과정에서는 학생 개인의 오답 데이터를 분석해 반복 노출하는 방식이 적용돼, 단순 암기 중심의 학습을 넘어 각자의 취약 영역을 집중적으로 보완할 수 있도록 설계됐다.