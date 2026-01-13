제주 읍사무소 공무원, 근로자 개인정보 도용 혐의로 입건
서귀포시의 한 읍사무소 공무원이 부서 기간제 근로자의 개인정보를 도용한 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.
서귀포경찰서는 개인정보보호법 위반 혐의로 30대 공무원 A씨를 입건해 조사 중이라고 13일 밝혔다.
경찰은 A씨가 근로자들의 개인정보를 이용해 금전적 이득을 취했는지 여부를 확인하고 있으며, 구체적인 수법은 현재 조사 중이라고 설명했다. 파악된 피해 규모는 10여명 내외로 알려졌다.
서귀포시는 지난달 해당 읍사무소로부터 관련 비위를 접수해 자체 감찰을 진행하는 한편 경찰서에 고발장을 제출했다.
읍사무소 관계자는 13일 “알려진 내용이 맞고, 경찰 조사가 진행되고 있어 구체적인 설명은 어렵다”고 말했다．
