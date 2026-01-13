미국 12월 CPI 상승률 2.7%… 1월 금리 동결 전망 95%
다우존스 전망치 부합
근원 CPI 상승률 2.6%
올해 처음으로 발표된 미국 소비자물가 상승률이 월가 전망치에 부합했다.
미국 노동부 산하 노동통계국은 “지난해 12월 소비자물가지수(CPI)의 전년 동월 대비 상승률이 2.7%로 집계됐다”고 13일(현지시간) 밝혔다. 미국 금융정보업체 다우존스가 수집한 전문가 전망치인 2.7%와 동일하다.
큰 변동성을 나타내는 에너지·식료품 가격을 제외한 근원 CPI의 전년 동월 대비 상승률은 2.6%다. 이는 전문가 전망치인 2.8%를 0.2% 포인트 밑돈 숫자다.
소비자물가 상승률은 직전인 지난해 11월과 동일한 숫자로 집계됐다. 미국 연방준비제도(연준) 목표치인 2%보다 높고 2개월 연속으로 같은 수준인 물가상승률로는 1월 기준금리 인하 여부를 예측하기 어렵다.
연준은 물가·고용 지표를 근거로 기준금리 등 통화정책 방향을 결정한다. 앞서 지난달 10일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에선 기준금리를 0.25% 포인트 인하한 3.50~3.75%로 결정했다. 다음 FOMC 회의는 오는 27~28일에 열린다.
미국 연방기금 선물시장의 기대치를 나타내는 시카고상품거래소(CME) 페드워치에서 1월 FOMC 회의를 통한 금리 동결 전망은 노동통계국이 CPI 발표 직후 95.0%로 압도적 지지를 얻고 있다. 5.0%의 의견만이 0.25% 포인트 인하를 전망했다.
