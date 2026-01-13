시사 전체기사

미국 12월 CPI 상승률 2.7%… 1월 금리 동결 전망 95%

입력:2026-01-13 23:04
수정:2026-01-13 23:09
다우존스 전망치 부합
근원 CPI 상승률 2.6%

제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장이 지난 11일(현지시간) 연준 홈페이지에 게시된 영상에서 도널드 트럼프 행정부로부터 형사 기소를 전제로 수사 통보를 받았다고 밝히고 있다. 로이터연합뉴스

올해 처음으로 발표된 미국 소비자물가 상승률이 월가 전망치에 부합했다.

미국 노동부 산하 노동통계국은 “지난해 12월 소비자물가지수(CPI)의 전년 동월 대비 상승률이 2.7%로 집계됐다”고 13일(현지시간) 밝혔다. 미국 금융정보업체 다우존스가 수집한 전문가 전망치인 2.7%와 동일하다.

큰 변동성을 나타내는 에너지·식료품 가격을 제외한 근원 CPI의 전년 동월 대비 상승률은 2.6%다. 이는 전문가 전망치인 2.8%를 0.2% 포인트 밑돈 숫자다.

소비자물가 상승률은 직전인 지난해 11월과 동일한 숫자로 집계됐다. 미국 연방준비제도(연준) 목표치인 2%보다 높고 2개월 연속으로 같은 수준인 물가상승률로는 1월 기준금리 인하 여부를 예측하기 어렵다.

연준은 물가·고용 지표를 근거로 기준금리 등 통화정책 방향을 결정한다. 앞서 지난달 10일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에선 기준금리를 0.25% 포인트 인하한 3.50~3.75%로 결정했다. 다음 FOMC 회의는 오는 27~28일에 열린다.

미국 연방기금 선물시장의 기대치를 나타내는 시카고상품거래소(CME) 페드워치에서 1월 FOMC 회의를 통한 금리 동결 전망은 노동통계국이 CPI 발표 직후 95.0%로 압도적 지지를 얻고 있다. 5.0%의 의견만이 0.25% 포인트 인하를 전망했다.

김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr

