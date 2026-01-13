국장도 내년 12월부터 ‘24시간 거래’된다
한국거래소가 내년 12월을 목표로 24시간 거래체계 구축을 추진하기로 했다. 글로벌 투자자 유치 경쟁에 대응하고 한국 자본시장의 경쟁력을 강화한다는 취지에서다. 우선 올해 6월부터 프리·애프터마켓을 운영해 거래시간을 12시간으로 늘릴 예정이다.
거래소는 13일 “거래시간 연장을 통해 국내 자본시장 경쟁력과 국제적 정합성을 제고하기 위해 내년 12월을 목표로 24시간 거래 체계 구축을 추진하고 있다”고 밝혔다. 미국과 영국 런던, 홍콩 등 글로벌 증권거래소에서 24시간 거래 체제 도입을 검토하는 등 글로벌 주요 거래소들의 움직임에 발을 맞춘다는 것이다.
거래소는 그 일환으로 24시간 거래 체계의 중간 단계인 12시간 거래 체계를 먼저 구축하기로 했다. 오는 6월부터 오전 7∼8시 프리마켓을 운영하고, 오후 4∼8시 애프터마켓을 운영한다는 방침이다.
거래시간 연장 시 노동계에서 우려하는 노무 부담 문제에 대해서는 이를 최소화하겠다고 공언했다. 전국에 산재돼 있는 지점 주문을 금지하고 본점과 홈트레이딩시스템(HTS)과 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통한 주문으로만 제한한다는 계획이다.
증권업계의 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 참여와 관련해서는 “정규시장 외에는 선택적으로 참여하도록 해 증권사의 부담이 발생하지 않도록 하겠다”고 덧붙였다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
