[속보] 특검, 윤석열 전 대통령에 ‘사형’ 구형…김용현 ‘무기징역’

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 법정 최고형인 사형이 구형됐다.

김용현 전 국방부 장관에게는 무기징역이 구형됐다.

김용현 전 국방부 장관. 연합뉴스

박 특검보는 “피고인은 경호처장이자 국방부장관으로서 이 사건 내란 모의 단계부터 실행 단계까지 피고인 윤석열과 한 몸처럼 움직였다”며 “피고인은 단순 가담자가 아니라 범행 전반을 지배·통제한 자로서, 우두머리와 다를 바 없는 지위에 있었다”고 설명했다.