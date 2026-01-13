‘꿈, 늦지 않았어’… 노래로 전하는 용기 ‘송 썽 블루’
휴 잭맨·케이트 허드슨 주연의 음악 영화
작은 행사를 전전하던 떠돌이 뮤지션 마이크(휴 잭맨). 어느 날 같은 처지의 무명 가수 클레어(케이트 허드슨)의 노래에 매료돼 밴드 활동을 제안한다. 유명 가수 닐 다이아몬드의 히트곡을 부르는 커버 밴드 ‘라이트닝&썬더’를 결성한 두 사람은 각자 이혼 경험을 딛고 부부가 된다. 밴드가 지역 내 인기를 얻게 된 최고의 순간, 갑자기 닥친 사고가 이들을 절망에 빠뜨린다.
14일 개봉하는 ‘송 썽 블루’는 실존 인물 마이크 사디나, 클레어 스텡글 부부의 실화를 바탕으로 한 음악 영화다. 2008년 공개된 동명의 다큐멘터리를 극화했다. 성공과 좌절, 극복을 다루는 서사는 흔하지만 실화가 주는 감동의 깊이는 다르다. 중년 남녀가 노래와 사랑을 통해 다시 꿈을 꾸고, 벼랑 끝에서도 희망을 되찾는 이야기가 뭉클하게 그려진다.
영화의 타이틀이기도 한 ‘송 썽 블루(Song Sung Blue)’를 비롯해 ‘스위트 캐롤라인(Sweet Caroline)’ ‘체리, 체리(Cherry, Cherry)’ 등 닐 다이아몬드의 흥겨운 명곡들이 적재적소에 배치돼 귀를 즐겁게 한다.
‘레미제라블’(2012) ‘위대한 쇼맨’(2017) 등 뮤지컬 영화로 사랑받은 배우 휴 잭맨은 명불허전의 가창과 연기로 극을 끌어간다. 케이트 허드슨은 불의의 사고로 장애를 얻게 되는 인물의 거칠고도 요동치는 감정 연기를 소화하면서 훌륭한 노래 실력까지 뽐낸다.
영화는 고된 삶을 버티는 이들을 향한 송가이기도 하다. 크레이그 브로워 감독은 “모든 것을 걸고 꿈을 향해 돌진하는 사람들을 늘 존경해 왔다”며 “이 영화는 음악이 한 사람의 삶을 어떻게 지탱하고 다시 움직이게 하는지를 보여준다. 인생 후반부에 찾아온 두 번째 기회에 관한 이야기이기도 하다”고 소개했다. 러닝타임 133분, 12세 관람가.
