김동연 “서울 시내버스 파업, 도민 불편 최소화 할 것”

파업노선 유사한 버스노선 대폭 증차·증회

공공관리제 노선은 요금 무료화도 검토

김동연 경기도지사가 13일 서울 시내버스 노동조합 무기한 전면파업에 대한 도민 불편 최소화 긴급 대응책을 발표하고 있다. 경기도 제공

김 지사는 이날

긴급 브리핑을 갖고 “서울시 파업으로 많은 도민분들이 출퇴근길 불편을 겪으셨다”며 즉각 시행할 수 있는 단기대책과 파업 지속에 따른 중기대책 등 두 가지를 발표했다.

김 지사는 “가용가능한 모든 대체 수단을 동원해 경기도민의 출퇴근을 포함한 교통불편 최소화를 위해 적극 노력하겠다”면서 서울버스 노조에도 “국민들의 발을 묶고 있는 여러 가지 불편을 감안해 타협과 양보의 정신으로 빠른 시간 내에 타결을 도와주시길 간곡히, 또 정중하게 요청드린다”고 말했다.