강풍에 큰일 날뻔…대구 야산 초입 화재 18분만에 진화

입력:2026-01-13 19:20
수정:2026-01-13 19:21
13일 대구 군위군 한 야산 근처에서 난 불을 소방대원들이 끄고 있다. 대구소방안전본부 제공

대구 군위군 한 야산 초입에서 13일 오후 2시30분쯤 불이 났다. 다행히 불은 18분 만에 꺼졌지만 강풍에 큰 산불로 이어질 수도 있었던 아찔한 사고였다.

소방 당국은 화재 신고 접수 후 진화 차량 25대와 인력 74명을 투입해 불을 껐다. 소방 당국은 야산 인근 주택에 있는 화목 보일러에서 불에 탄 재가 날아가 불이 난 것으로 추정하고 있다. 군위군은 산림 인근에서 소각 행위를 한 해당 주민에게 과태료 30만원을 부과할 예정이다.

소방 관계자는 “최근 전국적으로 건조한 날씨가 이어지며 산 인근 주택과 농가 비닐하우스에서 잇따라 화재가 발생하고 있어 각별한 주의가 필요하다”고 강조했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

