“지하 208개 비밀방·통신망 침투 우려”…英런던 초대형 中대사관 신축 논란
중국이 영국 런던 중심부에 신축하려는 유럽 최대 규모 새 대사관 지하에 최대 208개의 비밀 공간이 조성될 계획이라는 보도가 나왔다. 영국의 일부 정치권과 시민단체에선 런던 국제금융지구의 통신망에 침투하거나 반중인사를 구금하는 데 사용될 수 있다며 대사관 신축에 반대하고 있다.
영국 데일리 텔레그래프는 12일(현지시간) 편집되지 않은 중국대사관 설계도를 입수해 건물 지하에 면적이 제각각인 최대 208개의 비밀 지하공간이 존재한다고 보도했다. 중국은 그동안 보안을 이유로 지하공간 등 일부 시설을 먹칠로 가린 설계도만 제출했다.
이들 공간 중 하나는 약 3m 깊이의 밀실로, 런던 금융가와 주변 수백만명이 이용하는 인터넷망의 지하 광섬유 케이블과 아주 가까운 위치에 있었다. 이곳에는 최소 두 세트의 고온 공기 배출 시스템이 설치될 예정인 것으로 분석됐다. 텔레그래프는 간첩 활동에 사용되는 컴퓨터 시스템 등 다량의 열을 발생시켜 강력한 냉각을 필요로 하는 장비가 배치될 가능성을 시사한다고 전했다.
중국 측은 지하 밀실 중 하나의 외벽을 철거해 재건할 계획인데 이 외벽은 광섬유 케이블과 거리가 1m 남짓인 것으로 나타났다. 중국 측이 이전에 먹칠로 가려 제출한 부분에는 비상 발전기, 새로운 엘리베이터 샤프트(수직구조물), 전력 전송 및 통신 케이블, 위생시설 등도 포함돼 있었다.
설계도에는 지상으로 올라오지 않고 장시간 지하에서 활동하는 데 필요한 위생시설과 비밀 지하통로도 표시돼 있었다. 텔레그래프는 그러나 대사관 내부에 비밀 구금이나 감금 시설이 존재한다는 명확한 증거는 없다고 전했다.
중국대사관 신축 예정지 주변에는 방대한 지하 케이블망이 깔려 있고 10여곳의 데이터센터와 연결돼 있다. 이 지역은 세계 최대 규모 인터넷 교환 허브 중 하나인 런던인터넷거래소(LINX)의 핵심 구간에 속하며 대서양을 거쳐 미국으로 이어지는 해저 케이블과도 연결된다. LINX는 런던이 국제 금융 중심지로 기능하는 데 핵심적인 역할을 한다.
영국 서리대의 사이버 보안 전문가 앨런 우드워드는 텔레그래프와 인터뷰에서 “간첩 활동은 국가 기밀에만 국한되지 않으며 경제 분야 정보 역시 외국 정보기관에 매우 중요하다”고 지적했다. 그는 “만약 내가 중국인이고 집 바로 앞에 중요한 케이블이 이렇게 많다면 유혹을 피하기 어려울 것”이라고 말했다.
야당인 보수당 앨리샤 컨스 의원은 “중국 대사관 신축 계획은 영국의 국가 안보에 중대한 위협”이라면서 “영국이 이를 승인하면 영국의 핵심 금융기반시설의 심장부에 중국이 경제전을 벌일 수 있는 발판을 내주는 것과 같다”고 비판했다.
미 전략국제문제연구소(CSIS)도 지난해 6월 보고서에서 “법적으로 중국의 영토로 간주돼 영국의 감독을 받지 않는 이 거대한 건물이 중국 정보기관에 수많은 간첩 활동 기회를 제공할 수 있다”며 “런던의 대규모 통신망과 근접해 있어 미국 등 파이브 아이즈 동맹과의 정보 공유에 차질을 빚을 수 있다”고 지적했다.
영국 일간 더타임스는 이날 키어 스타머 총리가 안보 우려에도 불구하고 중국 대사관 신축을 승인할 준비를 마쳤다고 보도했다. 스타머 총리는 이달 말 중국 방문을 앞두고 대사관 신축을 승인할 예정이다.
국내외 정보를 담당하는 보안국(MI5)과 비밀정보국(MI6)이 대사관 신축 계획에 공식 반대 의견을 제기하지 않은 점이 긍정적으로 작용했다. MI6 측은 “신축 중국대사관의 안보 위험은 관리 가능하다”는 입장을 밝혔다.
중국은 대사관 신축 승인이 나면 런던 곳곳에 흩어진 외교 시설 6곳 이상을 폐쇄하기로 합의했다. 중국의 외교 시설을 단일 부지로 통합하는 게 보안 측면에서 더 유리하다는 게 영국 총리실의 판단이다. 영국도 중국 당국으로부터 1억 파운드(약 1985억원) 규모의 베이징 주재 영국 대사관 재개발 계획 승인을 기다리고 있다.
더타임스는 “중국이 영국 내에서 대규모 스파이 활동을 벌이고 있다고 정보기관들이 경고한 상황에서 스타머 총리가 중국을 방문하고 중국대사관 신축을 승인하면 정치적 역풍을 맞을 우려가 있다”고 전망했다.
중국은 새 대사관을 짓기 위해 영국의 전성기였던 19세기부터 20세기 초까지 금화 등을 제조했던 런던의 옛 조폐국 부지를 2018년 매입했다. 2만2000㎡ 넓이의 이곳은 타워 브리지, 런던탑 등 명소와의 거리가 100~300m에 불과하다.
이후 현지에선 ‘중국이 런던 중심부에 거대한 스파이센터를 지으려 한다’ ‘비밀감옥을 설치해 반중 인사들을 납치해 감금할 것이다’ 등의 우려가 나왔다. 관할 구의회와 영국 정부는 안보와 교통혼잡, 관광 악영향 등이 우려된다며 대사관 건설 승인을 여러차례 보류했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
