KBL, ‘라건아 세금 문제’ 가스공사에 제재금 3천만원 중징계
프로농구를 주관하는 한국농구연맹(KBL)이 외국인 선수 라건아의 세금 문제 관련 이사회 결의사항을 지키지 않은 대구 한국가스공사에 역대 최고 수준의 제재금을 부과하는 중징계를 내렸다.
KBL은 13일 서울 강남구 KBL센터에서 제31기 제8차 재정위원회를 열고 가스공사 구단에 이사회 결의사항 불이행을 이유로 제재금 3000만원을 부과했다고 밝혔다. KBL 관계자는 “향후 리그 운영에 영향을 줄 수 있는 중요한 사안이다. 구단이 혼란을 가중한 점 등을 고려해 내린 결정”이라고 설명했다.
3000만원은 역대 구단에 부과된 최고 수준의 제재금이다. 2004년 1월 몰수패가 선언된 안양 SBS, 2009년 7월 김승현과 이면 계약 사실이 밝혀진 고양 오리온 등이 제재금 3000만원의 징계를 받았다. 2002년 10월 서장훈과 뒷돈 거래를 한 서울 SK의 제재금이 역대 최고인 6500만원이었다.
KBL 이사회는 2024년 5월 특별 귀화선수 계약이 만료된 라건아의 리그 내 신분을 외국인 선수로 분류했다. 다만 이중국적자인 라건아는 내국인 신분을 적용받아 그해 종합소득세 등 세금이 발생했다. 이사회는 각 구단이 외국인 선수들의 세금을 내도록 한 내부 규정에 근거해 향후 라건아를 영입하는 구단이 세금을 부담키로 의결했다. 그러나 올 시즌 라건아를 영입한 가스공사는 이를 이행하지 않아 재정위에 회부됐다.
라건아는 지난해 8월 약 4억원의 세금을 직접 납부한 뒤 전 소속팀 부산 KCC를 상대로 부당이득 반환청구 소송을 제기한 상태다. 실제 계약 조건에 따라 KCC가 세금을 보전해야 한다는 취지로 소송에 나섰다.
가스공사 측은 세금 납부와 소송 제기는 라건아 개인의 판단에 따른 사안이며, 소송 결과가 나온 뒤 구체적으로 사안을 따져봐야 한다는 입장이다. 가스공사 구단은 KBL 재정위의 이번 결정에 대해 15일 안에 재심을 청구할 수 있다.
이날 서울 삼성 앤드류 니콜슨의 비신사적 행위에 대한 징계도 결정됐다. KBL은 니콜슨에게 제재금 100만원을 부과했다. 니콜슨은 지난 7일 창원 LG전에서 심판 판정에 불만을 품고 거칠게 항의했다. 결국 테크니컬 파울을 받은 니콜슨은 5반칙 퇴장을 당했다. 니콜슨은 코트를 떠나는 과정에서 사이클 기구를 넘어뜨리는 등의 난동까지 부려 실격 퇴장 파울까지 기록했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사