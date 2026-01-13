“돈 많이 준 의원들 더 있다”…전 동작구의원 녹취록에 등장한 ‘공천헌금’

김병기 더불어민주당 전 원내대표가 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리심판원 회의 출석을 마치고 밖으로 나서고 있다. 뉴시스

김병기 더불어민주당 의원에게 금품을 건넨 혐의를 받는 전 동작구의원이 과거 ‘돈을 준 의원이 있다’는 취지의 발언을 한 사실이 파악됐다. 공천 헌금 의혹의 핵심 당사자의 입에서 나온 주장인 만큼 파장이 만만치 않을 전망이다. 김 의원이 후원금을 내라고 압박하는 등 금전 문제가 적지 않았다는 증언이 연이어 나오고 있는 만큼 경찰 수사가 지역 정가 전반으로 확대될 가능성도 거론된다.