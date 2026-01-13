‘출석 불응’ 로저스 쿠팡 대표 해외 출국

국회 청문회 후 출국…경찰 ‘입국 시 통보’ 요청

해롤드 로저스 쿠팡 대표. 연합뉴스

앞서 로저스 대표는 지난 5일 서울경찰청 쿠팡 태스크포스(TF)의 1차 출석요구에 불응했다. 박정보 서울경찰청장은 전날 기자간담회에서 “특별히 (불출석) 사유서를 제출하진 않았다”며 “(로저스 대표가 경찰과) 소통은 했지만 출석을 안 한 것”이라고 말했다.