‘출석 불응’ 로저스 쿠팡 대표 해외 출국
국회 청문회 후 출국…경찰 ‘입국 시 통보’ 요청
쿠팡 개인정보 유출 사고 등과 관련 경찰의 2차 소환 요구를 받은 해롤드 로저스 쿠팡 대표가 최근 해외로 출국했다.
경찰은 “로저스 대표가 국회 청문회 직후 출국했다”며 “쿠팡 관련자들에 대해 출국금지 또는 입국 시 통보요청 등 출입국 규제 조치를 했다”고 13일 밝혔다. 미국인인 로저스 대표는 한국 쿠팡 대표직을 맡은 후에도 10~15일 간격을 두고 종종 해외로 출국해온 것으로 전해졌다.
경찰은 로저스 대표 입국 시 출국정지 조치하는 방안도 검토 중이다.
앞서 로저스 대표는 지난 5일 서울경찰청 쿠팡 태스크포스(TF)의 1차 출석요구에 불응했다. 박정보 서울경찰청장은 전날 기자간담회에서 “특별히 (불출석) 사유서를 제출하진 않았다”며 “(로저스 대표가 경찰과) 소통은 했지만 출석을 안 한 것”이라고 말했다. 경찰은 1월 중순 로저스 대표의 출석 일정을 조율 중이다.
로저스 대표는 쿠팡의 ‘셀프 조사’ 관련 공무집행방해, 업무방해 혐의 등으로 고발당했다. 쿠팡은 지난달 25일 개인정보 유출 사고 자체 조사 결과를 기습 발표했는데, 과학기술정보통신부는 발표 직후 “확인되지 않은 주장”이라며 반발했다. 쿠팡은 유출자가 3300만명의 정보를 빼갔으나 그중 3000명만 저장했으며 범행에 사용한 노트북 등 기기를 이미 회수했다고 주장했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
