의정부시, 경제자유구역 시민설명회 열고 미래 구상 공유
경기 의정부시가 경제자유구역 지정을 추진하며 개발 구상과 향후 추진 방향을 시민들과 공유하고 공감대 형성에 나섰다.
의정부시는 13일 의정부문화역 이음에서 ‘경제자유구역 시민설명회’를 열고 경제자유구역 추진 배경과 개발 전략, 기대 효과 등을 설명했다. 이번 설명회는 경제자유구역에 대한 시민 이해를 높이고 개발 과정 전반에 시민 의견을 폭넓게 반영하기 위해 마련됐으며, 많은 시민이 참석해 높은 관심을 보였다.
경제자유구역은 세제 및 규제 특례를 통해 글로벌 기업 유치와 양질의 일자리 창출을 도모하는 특별경제구역으로, 의정부시는 우수한 입지 여건과 성장 잠재력을 바탕으로 지역 경제 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장 기반 마련을 목표로 지정을 추진하고 있다.
설명회에서는 경제자유구역 지정의 의미와 필요성을 비롯해 반환공여지를 중심으로 한 개발 방향, 디자인·미디어콘텐츠·인공지능(AI)·바이오메디컬 등 핵심전략산업 육성 방안, 향후 추진 일정 등이 종합적으로 제시됐다.
특히 반환공여지를 첨단산업 거점으로 조성해 다양한 신산업이 융복합된 혁신 생태계를 구축하고, 이를 통해 의정부의 미래 성장동력을 확보하는 동시에 양질의 일자리를 창출해 자족도시로 도약하겠다는 구상이 강조됐다.
시 관계자는 “경제자유구역 지정은 의정부의 미래를 좌우할 중요한 전환점”이라며 “시민의 의견을 적극 반영해 실현 가능한 경제자유구역 비전을 완성해 나가겠다”고 말했다.
