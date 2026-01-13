‘김상식 매직’ 베트남, 사우디 꺾고 U-23 아시안컵 8강행
‘김상식 매직’이 아시아에서 무대를 넓혀가고 있다. 김 감독이 이끄는 베트남은 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 조별리그 전승을 거두며 8강에 올랐다.
베트남은 13일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠시티 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 최종 3차전에서 개최국인 사우디를 1대 0으로 꺾었다. 이로써 베트남은 조별리그 3전 전승으로 8강에 진출했다. 조 1위로 조별리그를 통과한 건 이번이 처음이다. 전 연령대를 통틀어서도 없던 일이다.
베트남은 당초 조 최약체로 여겨졌다. A대표팀 기준인 국제축구연맹(FIFA) 순위로 보면 107위로 조 최하위다. 하지만 첫판부터 2026 북중미월드컵 진출국인 요르단(64위)을 2대 0으로 격파했다. 이어 키르기스스탄(104위)을 2대 1로 제압한 뒤 홈팀인 사우디(60위)마저 잡았다. 사우디는 U-17부터 A대표팀까지 총 11차례 맞붙어 단 한 번도 이기지 못했던 상대다.
이날 김 감독의 용병술이 적중했다. 선수비 후역습으로 나선 베트남은 전반을 0-0으로 마쳤다. 김 감독은 후반 시작과 함께 공격수 응우옌 레팟과 미드필더 응우옌 딘박을 투입했다. 딘박은 후반 19분 상대 수비를 뚫고 페널티 박스 왼쪽을 파고들어 왼발슛으로 결승골을 만들었다. 승리가 절실했던 사우디가 슈팅 26개를 퍼부었지만 베트남은 무실점으로 버텨냈다.
2024년 5월 김 감독이 지휘봉을 잡은 이후 베트남은 동남아시아 최강 자리를 되찾아가고 있다. 지난해 1월 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵)에서 우승한 데 이어 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십, 12월 동남아시안게임(SEA)까지 제패했다. 베트남 ‘국민영웅’ 박항서 전 감독을 넘어선 성과다.
8강 진출이라는 목표를 이룬 베트남은 아시아 무대에서 또 한 번 기적을 노린다. 조 1위를 차지하면서 디펜딩챔피언인 B조 1위 일본과의 8강 맞대결도 피하게 됐다. U-23 대표팀 최다인 14연승을 이끈 김 감독은 “이 기세면 8강전에서도 멋진 경기를 펼칠 수 있다”며 자신감을 드러냈다.
