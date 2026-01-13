김주영·박상혁 “5호선 김포 연장, 예타 조속 통과 필요”
서울5호선 김포 연장 예타 장기 표류
“불편 넘어 시민 생명 위협하는 재난”
더불어민주당 김포시갑 김주영, 김포시을 박상혁 국회의원이 서울지하철 5호선 김포 연장 노선의 예비타당성조사 조속 통과를 정부에 강력히 촉구했다.
김주영·박상혁 의원은 예비타당성조사 결과 발표가 장기간 지연되면서 김포시민들의 불안이 커지고 있다며, 인구 증가에 대비한 핵심 광역교통대책이 사실상 멈춰 서 있는 상황을 강하게 비판했다.
정부의 수도권 135만호 주택 공급 정책에 따라 김포한강2 콤팩트시티 조성은 속도를 내고 있지만, 이를 뒷받침해야 할 5호선 연장 사업은 예타 단계에서 진전을 보이지 못하고 있다는 지적이다.
서울5호선 김포 연장 사업은 국토교통부가 2022년 10월 김포한강2신도시 건설을 발표하며 광역교통개선대책으로 제시한 핵심 사업이다. 김포시민과 정치권은 사업의 적기 추진을 위해 삭발 투쟁과 지자체 간 업무협약, 대도시권광역교통위원회 중재안 도출 등을 이어왔고, 그 결과 2024년 7월 신속 예비타당성조사에 착수했으나 1년 반이 지난 현재까지도 결과가 나오지 않고 있다.
김주영·박상혁 의원은 향후 김포한강2신도시 10만명 입주를 비롯해 대곶 환경재생 혁신복합단지, 시네폴리스, 풍무역세권 개발 등이 본격화되면 김포 인구가 75만명 규모로 증가할 것이라고 전망했다.
이들은 “이미 극심한 혼잡을 겪고 있는 김포골드라인에 추가 수요가 몰릴 경우, 단순한 불편을 넘어 시민의 생명을 위협하는 재난 상황이 될 수 있다”고 우려를 표했다. 이어 “광역교통망 구축이 주택 공급 속도를 따라가지 못하면 신도시 정책은 실패할 수밖에 없다”며 “교통대책 없는 신도시 건설은 국가의 책임 방기이자 시민에 대한 기만”이라고 경고했다.
두 의원은 재정당국과 국토교통부 등 관계기관을 향해 서울5호선 김포 연장 사업의 예비타당성조사를 즉각 통과시키고, 이후 기본계획 수립 등 후속 행정 절차를 신속히 이행할 것을 요구했다.
김주영·박상혁 의원은 “김포시민의 안전과 교통 기본권을 지키기 위해 끝까지 책임을 다하겠다”며 “정부는 직주근접과 교통대책 선행이라는 약속을 반드시 이행해야 하며, 시민들의 인내는 이미 한계에 다다랐다는 점을 엄중히 인식해야 한다”고 강조했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사