차돌박이 같은 ‘돈차돌’ 나온다…‘비계 삼겹살’ 논란에 부위 세분화

‘축산물 유통구조 개선 방안’을 13일 발표했다. 지방 함량이 가장 많은 흉추 12~14번은 돈차돌, 지방이 적당히 섞인 흉추 5~11번은 앞삼겹, 지방 함량이 낮은 요추 1~6번은 뒷삼겹으로 세분했다. 이르면 올해 안에 지방량 선호도에 따라 부위를 선택해 구매할 수 있을 것으로 보인다.

정부는 32개월인 한우 사육 기간을 28개월로 단축하고 28개월령 이하 도축 비중을 2024년 8.8%에서 2030년까지 20%로 확대할 방침이다.