충북 투자유치 83조 넘었다…하이닉스 19조 투자
청주에 HBM 생산기지 구축
충북 청주를 중심으로 대기업의 투자가 이어지면서 민선 8기 투자 유치가 83조원을 넘어섰다.
충북도는 SK하이닉스가 청주에 19조원을 투자해 AI 시대 핵심 메모리인 HBM 생산기지를 구축할 계획이라고 13일 밝혔다.
이번 SK하이닉스의 투자 결정으로 민선 8기 충북도의 누적 투자유치 실적은 83조4691억원에 달한다. 충북 투자유치 역사상 유례없는 최고 실적을 기록하게 됐다.
SK하이닉스는 이날 청주테크노폴리스 산업단지 내 약 7만평(약 23만㎡) 부지에 반도체 후공정 및 첨단 패키징 팹(P&T7)을 구축하는 투자계획을 공식 발표했다. 19조원 규모의 이 사업은 올해 4월 착공해 2027년 말 완공을 목표로 한다.
이번 투자가 이뤄지면 SK하이닉스 청주캠퍼스는 낸드 플래시와 HBM, D램 등의 생산과 첨단 패키징까지 아우르는 통합 반도체 클러스터 체계를 완성하게 된다.
청주에는 이미 낸드를 생산하는 M11·M12·M15 팹과 후공정 작업을 담당하는 P&T3가 가동 중이며, 여기에 2024년 HBM 등 차세대 D램 생산 능력 확보를 위해 총 20조원을 투자해 짓기로 결정한 M15X도 자리 잡고 있다.
도는 SK하이닉스의 대규모 투자가 차질 없이 추진될 수 있도록 유관기관과 협력해 대규모 투자 지원 전담 TF팀을 가동하기로 했다. 또 전력·용수 공급, 폐수 처리 등 핵심 인프라를 포함한 투자 전 과정의 애로사항을 선제적으로 해소해 나갈 계획이다.
김영환 지사는 “어려운 글로벌 투자 여건 속에서도 충북을 선택한 SK하이닉스의 결단을 진심으로 환영한다”며 “이번 투자는 단기적 효율을 넘어 대한민국 산업의 미래를 함께 설계한 선택으로 충북은 기업이 안정적으로 투자하고 성장할 수 있도록 행정·제도·인프라 전반에서 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
김 지사는 “이번 투자를 계기로 충북이 중부권 최대이자 대한민국 AI 반도체 산업의 핵심 거점으로 확실히 도약할 것”이라고 강조했다.
앞서 LG에너지솔루션(4조원), 현대모비스(5000억원) 등 대규모 증설 투자에 이어 SK하이닉스의 추가 투자가 더해지며 충북은 명실상부한 첨단 산업 투자 중심지로 자리매김하고 있다는 평가를 받는다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
