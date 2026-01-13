노승희, 모교 고려대의료원 홍보대사 위촉
노승희(24·파마리서치)가 고려대학교의료원(의무부총장 겸 의료원장 윤을식) 홍보대사로 위촉됐다.
고려대의료원은 그동안 각 분야에서 뛰어난 성과를 통해 사회에 긍정적인 영향을 미친 문화·예술·스포츠계 인사들을 홍보대사로 위촉해 왔다.
고려대학교 국제스포츠학부 졸업생인 노승희는 향후 모교인 고려대의료원의 홍보대사로서 주요 기념행사와 사회공헌 활동에 참여하며, 국민 건강 증진에 기여할 예정이다.
노승희는 KLPGA 투어 통산 3승을 거두고 있다. 작년에는 상금랭킹 2위로 커리어 하이 시즌을 보냈다. 노승희의 활약상은 환자들에게는 희망을 전하고 의료원의 브랜드 가치를 높이는 데 큰 역할을 할 것으로 병원측은 내다봤다.
윤을식 의무부총장은 “실력과 인성을 겸비한 노승희를 홍보대사로 맞이하게 돼 매우 기쁘다”라며 “노승희의 역동적인 에너지가 고려대의료원이 지향하는 세상에 없던 혁신과 인술의 정신을 널리 알리는 소중한 불씨가 될 것”이라고 기대감을 나타냈다.
노승희는 “선수로 성장해 오는 동안 고려대는 언제나 든든한 버팀목이 됐다”며 “졸업 후에도 모교와 인연을 이어가며 홍보대사로 활동할 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 소감을 밝혔다.
그는 이어 “골프선수로서 끊임없는 도전과 노력을 보여주면서 질병으로 고통받는 환자들에게 긍정적인 에너지를 전하는 데 힘을 보태고 싶다”라는 뜻을 내비쳤다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사