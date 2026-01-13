노승희, 모교 고려대의료원 홍보대사 위촉

노승희와 윤을식 고대의료원장(왼쪽부터). 고대의료원

고려대의료원은 그동안 각 분야에서 뛰어난 성과를 통해 사회에 긍정적인 영향을 미친 문화·예술·스포츠계 인사들을 홍보대사로 위촉해 왔다.

고려대학교 국제스포츠학부 졸업생인 노승희는 향후 모교인 고려대의료원의 홍보대사로서 주요 기념행사와 사회공헌 활동에 참여하며, 국민 건강 증진에 기여할 예정이다.