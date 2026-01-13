휴무일 사우나 찾은 경찰관, 70대 심정지 노인 구했다[아살세]

생성형 인공지능(AI)으로 그린 이미지.

지난 11일 오후 4시20분쯤 목욕탕

열탕에 머리가 반쯤 잠긴 채 움직임이 없는 70대 남성 A씨를 발견했다. 당시 A씨는 이미 3~4분가량 의식과 호흡이 없는 심정지 상태였다.

강 경감은 지체 없이 행동에 나섰다. 이용객들의 도움을 받아 A씨를 탕 밖으로 옮긴 뒤 흉부 압박 등 심폐소생술을 시작했다. 심폐소생술은 3분 넘게 이어졌고,