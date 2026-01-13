김포시, 계양~강화고속도로 실시설계 완료…상반기 사업 본격화
2032년 하반기 준공 목표 추진
경기 김포시가 계양~강화고속도로 건설사업의 실시설계가 완료됨에 따라 상반기부터 사업이 본격 추진되며 지역 교통 접근성이 크게 개선될 전망이라고 13일 밝혔다.
계양~강화고속도로는 인천 계양구 상야동에서 김포시를 거쳐 강화군 선원면 신정리까지 총 연장 29.88㎞, 왕복 4~6차로 규모로 조성되는 국가 간선도로망 사업이다. 총사업비는 약 2조9152억원이며, 2032년 준공을 목표로 추진되고 있다.
김포시는 기본 및 실시설계 단계부터 국토교통부와 한국도로공사와의 협의에 적극 참여하며, 고속도로 건설로 인한 도시 단절과 생활환경 훼손을 최소화하고 시민 교통 편익을 극대화하는 데 주력해 왔다. 특히 고속도로가 통과하는 지역 여건을 반영해 노선 조정과 교통 대책 마련을 지속적으로 건의했다.
1~6공구 구간과 관련해 시는 인천대곡지구부터 솔터체육공원, 김포한강2 콤팩트시티를 지나는 4공구 구간에 대해 고속도로 지하화 검토를 요청하고, 취락지구 단절을 방지하기 위한 노선 조정과 부체도로 확충, 맹지 발생 방지 등 주민 불편 최소화를 위한 대책을 제안했다.
월곶면을 지나는 7공구에서는 기존 계획상 IC 접근성이 낮다는 점을 지적하며 신규 IC 설치를 지속적으로 건의했다. 그 결과 월곶면 고막리 일원에 ‘고막IC(가칭)’ 설치가 설계에 반영됐으며, 이를 통해 김포 서북부 지역 주민과 기업의 이동 편의와 물류 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다.
현재 1~6공구는 도로구역 결정 관련 관계기관 협의와 주민 의견 수렴 절차를 마쳤으며, 2026년 4월 도로구역 결정 고시 이후 같은 해 하반기 착공, 2032년 하반기 준공을 목표로 사업이 추진될 예정이다. 7공구 역시 고막IC가 반영된 설계를 바탕으로 2026년 상반기 도로구역 결정 절차를 거쳐 공사가 본격화될 계획이다.
김병수 김포시장은 “계양~강화고속도로는 김포시의 핵심 광역 교통축으로 시민의 생활환경과 도시 경쟁력에 미치는 영향을 최우선으로 고려해 왔다”며 “앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 시민 불편은 최소화하고 실질적인 교통 편익은 극대화될 수 있도록 끝까지 노력하겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사