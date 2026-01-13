던롭, 신제품 ‘젝시오14 시리즈’ 정식 출시
젝시오14, 젝시오14 플러스, 젝시오14 레이디스로 구성
2박3일 일본골프투어 상품 걸린 출시 기념 이벤트 마련
던롭스포츠코리아㈜(대표이사 홍순성)가 전개하는 글로벌 골프 토털 브랜드 젝시오(XXIO)가 젝시오의 14번째 모델 XXIO14를 오는 14일에 정식 출시한다.
이번 젝시오14 시리즈는 젝시오의 본질적인 기술력과 ‘편안한 비거리’라는 브랜드의 핵심 가치를 유지하면서도 디자인과 구조 전반을 대대적으로 개선하여 남성·여성 모델 전반에 걸쳐 외형과 설계를 새롭게 다듬은 모델이다.
젝시오14 시리즈는 젝시오14, 젝시오14 플러스, 젝시오14 레이디스로 구성되며 전 모델에 걸쳐 한층 업그레이드된 헤드 실루엣과 트렌디한 컬러 구성을 적용했다. 단순한 외형 변화에 그치지 않고 클럽을 들었을 때 느껴지는 균형감과 안정감까지 고려해 젝시오 특유의 부드러운 이미지와 현대적인 감각을 동시에 완성했다.
남성 모델에는 젝시오 시리즈 최초로 탈착 가능한 슬리브 시스템 QTS를 적용했다. QTS는 슬리브를 조정해 로프트, 라이, 페이스 각도를 빠르고 손쉽게 조절할 수 있는 셀프 피팅 시스템이다.
기술적 진화의 중심에는 세계 최초로 채용한 신소재 VR-티타늄과 젝시오 고유의 ULTiFLEX 구조가 있다. 실리콘을 함유한 VR-티타늄 페이스는 반발력과 내구성을 동시에 높여 보다 안정적인 비거리와 일관된 방향성을 구현한다.
젝시오14 레이디스 역시 디자인과 설계 전반에서 변화가 두드러진다. 기존 블루 컬러 모델에 더해 한국 시장에서 높은 선호도를 보여온 화이트 컬러를 정식 라인업으로 채택했다. 화이트와 블루 두 가지 컬러는 우아한 라인과 세련된 컬러링을 중심으로 디자인해, 라운드 위에서 시선을 사로 잡는 젝시오 레이디스만의 감성을 완성했다.
설계 측면에서도 여성 골퍼들의 임팩트시 힐 쪽 타격 경향을 반영해 힐 쪽 페이스 면을 슬림하게 설계했다. 이를 통해 스윗스팟의 면적을 넓히고 정타율을 향상시켜, 보다 안정적인 임팩트와 일관된 방향성을 구현했다.
HYPER RD 볼은 젝시오14의 부드러운 스윙 감각과 안정적인 비거리 특성에 맞춰 설계된 모델로, 리바운드 프레임 구조와 362 스피드 딤플 설계를 통해 안정적인 비행과 직진성을 구현했다.
한편 젝시오는 젝시오14 출시를 기념해 14일부터 18일까지 던롭 프라이빗 센터에서 런칭쇼를 진행한다. ‘EXPERIENCETHE DIFFERENCE XXIO’를 테마로 운영되는 이번 런칭쇼에서는 클럽 시타를 비롯해 디자인과 감각을 다양한 방식으로 체험할 수 있도록 구성됐다.
또 2월 18일까지는 젝시오14 런칭 세일즈 프로모션이 진행된다. 젝시오14, 젝시오14 플러스, 젝시오14 레이디스 드라이버 및 아이언 세트 구매 고객을 대상으로 제품 바코드 등록을 통해 이벤트 신청 시 참여할 수 있다.
이벤트 신청 고객에게는 크루 전용 레디백이 제공되며, 신청과 동시에 젝시오만의 프리미엄 멤버십 서비스 ‘젝시오 크루 멤버십’에 자동 등록돼 최대 2년간 다양한 크루 혜택을 누릴 수 있다.
또한 프로모션 기간 동안 이벤트에 참여한 고객을 대상으로 2박 3일의 일본 골프 투어 패키지 추첨 이벤트가 진행된다. 당첨된 14명의 고객에게는 라운드와 여행을 동시에 경험할 수 있는 특별한 기회가 제공된다.
젝시오14 시리즈는전국 던롭 공식 대리점과 던롭 프라이빗센터, 던롭 공식 온라인 몰을 통해 구매할 수 있다.
