이현재 하남시장 ‘주민과의 대화’ 순회…현장 소통 강화
경기 하남시가 오는 20일부터 30일까지 지역 내 14개 동을 순회하며 ‘2026년 주민과의 대화’를 열고 시민과의 현장 소통 행정에 속도를 낸다.
이번 주민과의 대화는 이현재 하남시장이 직접 시정 운영 방향을 시민들과 공유하고 생활 현장에서 체감하는 불편 사항과 건의 사항을 듣기 위해 마련됐다.
시는 형식적인 보고를 최소화하는 대신 시민 발언 시간을 대폭 확대해 실질적인 소통 중심의 대화를 진행할 방침이다.
행사에는 이 시장을 비롯해 관련 실·국장 등 주요 간부 공무원들이 함께 참석한다. 시장이 시민 질문에 즉석에서 답하는 ‘즉문즉답’ 방식으로 진행되며, 현장에서 해결 가능한 사안은 신속히 조치하고 추가 검토가 필요한 복합 민원은 관련 부서를 통해 체계적으로 관리할 계획이다.
순회 일정은 1월 20일 천현동과 감일동을 시작으로 관내 전 동을 방문하는 일정으로 진행된다. 시는 보다 많은 시민의 참여를 위해 지난 1월 9일부터 일반 시민 참여자 모집을 시작했으며, 각 동 행정복지센터 방문 또는 자치행정과 전화 접수를 통해 신청을 받고 있다.
하남시는 이번 주민과의 대화를 통해 시민 의견을 시정에 적극 반영하고, 현장에서 답을 찾는 소통 행정을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
