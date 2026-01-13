가습기살균제 피해자 29명 추가…총 5971명으로
지원금액 총 2080억원
올해부터 국가주도 배상
기후에너지환경부는 제47차 가습기살균제 피해구제위원회에서 29명을 신규 피해자로 인정하고 구제급여를 지급하기로 했다고 13일 밝혔다.
이로써 가습기살균제 피해를 인정받은 구제급여 지급 대상자는 총 5971명이 됐다.
이날 위원회에서는 피해는 인정받았으나 피해 등급을 결정받지 못했던 피해자 41명의 등급도 결정됐다.
이번에 새로 피해자로 인정됐거나 피해 등급 결정을 받은 이들 가운데 폐암 피해자 4명도 포함됐다.
현재까지 가습기살균제 피해자에게 구제급여, 진찰·검사비 등을 총 2080억원이 지급됐다.
정부는 지난해 12월 가습기살균제 참사의 피해자 지원을 국가 주도로 전환한다는 내용의 피해자 종합지원대책을 발표했다.
올해부터 100억원을 시작으로 정부 출연을 재개하고, 피해자의 손해배상 청구권을 강화하기 위해 장기 소멸시효는 폐지하기로 했다.
정부는 피해자를 생애 전 주기에 걸쳐 지원하고, 국가 주도 추모사업도 본격 추진한다는 방침이다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
