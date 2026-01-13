자매결연 15주년 고양시·일본 하코다테시, 협력 강화 논의
경기 고양시가 일본 하코다테시와 자매결연 15주년을 맞아 공식 면담과 청년 교류를 통해 교육과 미래 정책을 중심으로 한 지속 가능한 협력 방안을 논의했다.
고양시 방문단은 13일 하코다테시청에서 오오이즈미 준 하코다테시장과 공식 면담을 갖고 자매결연 15주년을 기념하는 기념패를 교환했다. 양 도시는 지난 15년간 이어온 교류 성과를 되짚으며 향후 청년, 교육, 미래 기술 분야에서 협력을 확대해 나가자는 데 뜻을 모았다.
이날 면담에 앞서 고양시 방문단은 하코다테를 대표하는 공립 고등교육기관인 하코다테 공립미래대학을 찾아 교육·연구 현황을 살폈다. IT와 미래 기술, 지역 문제 해결을 중심으로 대학 간 협력 가능성을 논의하고, 이를 기반으로 한 청년 교류 및 정책 연계 방안도 함께 검토했다.
특히 방문단은 하코다테 청년들과의 간담회를 통해 지역 발전과 미래에 대한 청년들의 의견을 직접 청취했다. 이번 간담회는 단순한 교류를 넘어 청년의 시각을 정책 협력에 반영하기 위한 소통의 장으로 마련됐다.
이어 하코다테시장 주재로 열린 오찬 간담회에는 하코다테시의회 의장과 상공회의소장, 관광컨벤션협회장 등이 참석해 행정 분야를 넘어 경제·민간 영역까지 협력 범위를 확대하는 방안에 대해 의견을 나눴다. 양측은 실질적인 협력 네트워크 구축과 후속 교류의 필요성에 공감했다. 고양시는 앞으로도 자매도시와의 우호 관계를 바탕으로 정책 중심의 실질적인 국제 협력을 강화해 나간다는 계획이다.
이동환 고양시장은 “하코다테시와 15년간 쌓아온 신뢰를 토대로 청년과 교육, 미래 기술 분야에서 교류를 확대해 나가겠다”며 “이번 만남이 양 도시 협력 관계를 한 단계 더 성숙하게 만드는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사