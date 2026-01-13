전남도, 광주·전남 행정통합 도민 공감대 확산 총력

1000여명 참여 범도민 결의대회서 필요성·기대효과 공유



결의문 발표 등 의지·연대 뜻 밝히며 다양한 의견 수렴

김영록 전라남도지사가 13일 도청 김대중강당에서 열린 ‘광주·전남 행정통합 사회단체 범도민 결의대회’에서 참석자들과 인사를 나누고 있다. 전남도 제공

전남도가 13일 도청 김대중강당에서 광주·전남 행정통합 범도민 결의대회를 개최해 통합 추진을 향한 도민 공감대 확산에 나섰다.



이날 결의대회에는 김영록 전남도지사와 민간·사회단체 대표, 도민 등 1000여명이 참석해 행정통합의 필요성과 기대효과를 공유했다. 참석자들은 ‘광주·전남 행정통합 범도민 결의대회 대표’ 일동 명의의 지지 결의문을 발표하고, 구호를 제창하며 통합 추진에 대한 의지와 연대의 뜻을 밝혔다. 또한 질의응답을 통해 추진 방향과 절차, 일정 등을 공유하고 다양한 도민 의견을 수렴했다.



전남도는 이번 결의대회를 계기로 광주·전남 행정통합 논의를 본격화하고, 주민공청회 등 다양한 소통 창구를 통해 도민 의견을 충실히 반영하며 실질적인 추진 기반을 마련할 계획이다.





김 지사는 “지난주 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 간담회에서 행정통합 추진 상황을 설명했다”면서 “대통령께서 통합 결단을 높이 평가하며, 대통합에 걸맞은 파격적 지원을 약속했다”고 말했다. 이어 “이재명 대통령 정부의 강력한 지원, 전남과 광주의 하나 된 의지, 시도민의 열망이 맞물린 지금의 기회를 놓치지 않고 행정통합을 차질 없이 추진하겠다”고 강조했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



