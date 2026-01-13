새해 K팝 신 뒤집을 이름은 누구… ‘슈퍼 루키’ 전쟁 개막
새해부터 서로 다른 제작 방식을 앞세운 신예들이 K팝 신에 등장했다. 지난해 코르티스와 올데이 프로젝트가 데뷔와 동시에 신인상을 석권한 가운데 올해에는 어떤 팀이 ‘슈퍼 루키’로 자리 잡을지 주목된다.
방송 서바이벌을 통해 데뷔 전부터 글로벌 팬덤을 확보한 8인조 보이그룹 알파드라이브원이 초반 관심을 끌고 있다. 알파드라이브원은 지난해 엠넷 ‘보이즈2플래닛’에서 시청자의 선택으로 결성된 팀으로, 12일 첫 미니앨범 ‘유포리아’를 발매하며 정식 데뷔했다. 앨범은 공개 직후 전곡이 멜론 TOP100에 진입했고, 일본과 태국 등 해외 주요 지역 차트에서도 상위권에 오르며 ‘초대형 신인’의 가능성을 보여줬다.
톱 아티스트가 직접 제작에 참여한 사례도 있다. 4인조 보이그룹 롱샷은 데뷔 18년 차 가수인 박재범이 설립한 레이블 모어비전의 첫 아이돌 그룹으로, 데뷔 전 대학 축제와 시상식 무대에 오르며 주목을 받았다. 박재범은 13일 롱샷의 데뷔 앨범 ‘샷 콜러스’ 쇼케이스에서 “제가 계속 전면에 서기보다는 무대에 설 자격이 있는 친구들이 중심이 되기를 바랐다”며 “멤버들은 제 뼈와 혼과 모든 것을 갈아 넣은 멋있는 아이들”이라고 소개했다.
기존 K팝 공식을 벗어난 실험적 모델도 등장했다. 모드하우스 소속 24인조 보이그룹 아이덴티티는 유닛을 순차적으로 공개하며 팀을 완성해가는 프로젝트를 진행 중이다. 유닛 활동을 통해 단계적으로 팬덤을 확장하는 전략이다. 아이덴티티는 지난해 7인 유닛 유네버멧을 처음 공개한 데 이어 지난 5일 8인 유닛 예스위아를 선보였고 나머지 9명은 추후 공개될 예정이다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사