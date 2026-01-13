새해 K팝 신 뒤집을 이름은 누구… ‘슈퍼 루키’ 전쟁 개막

신인 그룹 알파드라이브원이 지난 12일 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 첫 미니앨범 '유포리아' 발매 기념 쇼케이스에서 데뷔 무대를 선보이고 있다. 연합뉴스

그룹 롱샷이 13일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열린 데뷔 '샷 콜러스' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

선보였고 나머지 9명은 추후 공개될 예정이다.