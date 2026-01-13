공론화 끝났지만 갈 길 먼 행정통합… 부산·경남 온도차

부산은 추진 의지, 경남은 신중 기류

공론화 이후 통합 속도 조율 과제

박형준 부산시장(왼쪽)과 박완수 경남도지사가 2024년 6월 17일 부산시청에서 ‘미래도약과 상생발전을 위한 공동합의문’을 채택한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

부산·경남 행정통합 공론화위원회가 행정통합 추진 필요성과 주민투표 제안을 담은 최종 의견서를 내놓으면서 통합 논의가 다시 출발선에 섰다. 다만 구체적인 행정 절차를 이끌어야 할 부산시와 경남도의 입장에는 온도 차가 감지되고 있어, 통합 논의가 곧바로 궤도에 오를 수 있을지는 불투명하다는 평가가 나온다.



공론화위원회는 13일 최종 브리핑에서 “다수의 시도민이 행정통합의 필요성에 공감하고 있다”며 통합의 최종 결정 방식으로 주민투표를 제안했다. 여론조사에서 찬성 비율이 53%를 넘긴 점을 근거로 들었다. 이날 브리핑을 끝으로 공론화위의 역할은 사실상 마무리됐고, 통합 추진의 공은 각 시도 단체장의 판단으로 넘어간 상태다.



부산시는 그동안 비교적 분명한 태도를 유지해 왔다. 박형준 부산시장은 부·울·경 메가시티든 행정통합이든 방식과 무관하게, 수도권에 대응하기 위해서는 부·울·경이 하나의 권역으로 묶여야 한다는 인식을 강조해 왔다. 초광역 협력 자체가 목표라는 점에서, 부산시는 이번 공론화 결과를 행정통합 추진의 명분으로 활용하려는 기류다.



반면 경남의 기류는 다소 다르다. 박완수 경남도지사는 통합의 필요성에는 공감하면서도 주민투표와 절차적 정당성, 통합 이후의 갈등 관리 문제를 반복해서 강조해 왔다. 특히 오는 6월 지방선거를 앞둔 상황에서 행정통합 논의를 서두르기보다는, 충분한 숙의와 검토가 필요하다는 인식이 깔려 있다는 분석이 나온다. 이 때문에 본격적인 논의는 7월 민선 9기 출범 이후로 넘어갈 가능성이 거론된다.



이처럼 부산은 추진 의지를 앞세우고, 경남은 속도 조절을 강조하는 구도가 형성된 가운데 공론화위원회의 최종 제안에는 또 하나의 변수가 포함됐다. 위원회가 장기적으로 울산을 포함한 ‘완전한 통합’ 가능성을 열어두자고 밝힌 대목이다.



울산을 포함한 통합 구상은 그간 경남도지사가 언급해 온 제언을 공론화위가 수용한 형태로 읽힌다. 그러나 부산과 경남만으로도 주민투표, 법률 검토, 일정 조율 등 넘어야 할 절차가 적지 않은 상황에서 울산까지 염두에 둔 통합 구상은 논의의 범위를 넓히며 추진 난도를 한층 높이는 요인으로 작용할 수 있다는 지적이 나온다. 특히 울산시는 현재 행정통합 논의에 적극적으로 참여하고 있다고 보기는 어렵다.



공론화위원회의 결론에 따라 양 시도지사는 각자 최종 의견서를 검토하고 조율하는 절차에 들어간다. 한 행정 전문가는 “통합의 범위와 추진 속도에 대한 합의가 선행되지 않으면 행정통합은 다시 장기 과제로 밀릴 수 있다”며 “여론의 과반 찬성을 출발점으로 삼되, 구체적인 추진 로드맵을 제시하는 것이 필요해 보인다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



