지난해 하루 평균 1311건 119 신고…화재로 12명 사망
대구소방안전본부는 지난해 하루 평균 1311건의 119 신고가 접수됐다고 13일 밝혔다.
지난해 대구 소방에 접수된 총 119 신고 건수는 47만8547건으로 구급 13만1051건, 생활안전 2만7799건, 화재 1만4481건, 구조 7441건, 산불 1550건 등이다.
화재 신고 가운데 실제 화재로 확인된 경우는 1257건이다. 지난해 화재로 대구에서 12명이 사망했고 436억5000여만원의 재산피해가 났다.
대구소방본부 관계자는 “119 신고 때에는 침착하게 정확한 위치와 주변 상황을 설명하고 긴급 신고의 원할한 연결을 위해 단순 문의나 반복 상담은 삼가야 한다”고 밝혔다.
