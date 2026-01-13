‘PGA투어 데뷔’ 이승택 “KPGA투어 출신도 PGA투어서 통한다는 걸 입증하겠다”

15일 개막 소니오픈서 데뷔전 치러

CJ그룹 후원 계약으로 자신감 충천

23년 우승자 김시우 등 韓 4명 출전





15일(현지시간)부터 나흘간 미국 하와이주 호놀룰루의 와이알레이CC에서 열리는 소니오픈에서 PGA투어 데뷔전을 치르는 이승택. 비넘버원

KPGA투어 제네시스 포인트 5위로 PGA투어 퀄리파잉스쿨에 나서서 PGA 2부 콘페리투어 출전권을 확보한 뒤 지난해 콘페리투어에서 포인트 13위로 상위 20명에게 주어지는 PGA 투어 카드를 획득했다.