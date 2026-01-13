‘PGA투어 데뷔’ 이승택 “KPGA투어 출신도 PGA투어서 통한다는 걸 입증하겠다”
15일 개막 소니오픈서 데뷔전 치러
CJ그룹 후원 계약으로 자신감 충천
23년 우승자 김시우 등 韓 4명 출전
“너무 떨리지만 그만큼 기대도 되고 흥분이 된다. 루키로서 내가 과거에 이루었던 모든 것은 잊고 초심으로 돌아가 대회를 치루도록 하겠다.”
미국프로골프(PGA)투어 2026 시즌 개막전 소니오픈(총상금 910만 달러)에 출전하는 ‘루키’ 이승택(30)의 각오다. 이 대회는 오는 15일(현지시간)부터 나흘간 미국 하와이주 호놀룰루의 와이알레이CC(파70·7044야드)에서 열린다.
PGA투어는 지난 9일부터 나흘간 하와이주 마우이섬 카팔루아 리조트 플랜테이션 코스에서 개막전 더 센트리로 2026시즌을 출발할 계획이었다. 하지만 마우이섬의 극심한 가뭄으로 대회가 취소되면서 소니오픈이 개막전이 됐다.
이승택은 2024시즌까지 한국프로골프(KPGA)투어에서 활동하다가 미국 무대에 도전한 선수다. KPGA투어 제네시스 포인트 5위로 PGA투어 퀄리파잉스쿨에 나서서 PGA 2부 콘페리투어 출전권을 확보한 뒤 지난해 콘페리투어에서 포인트 13위로 상위 20명에게 주어지는 PGA 투어 카드를 획득했다.
그는 국민일보와 가진 전화 인터뷰에서 “소니오픈을 통해 PGA투어에 공식적으로 데뷔를 하게됐다”라며 “좋은 결과도 중요하지만 내가 준비한 것들을 모두 보여주고 스스로가 만족할만한 경기를 하고 싶다. 그리하여 KPGA투어서 활동한 선수들도 PGA에서 통한다는 것을 꼭 증명해 보이도록 하겠다”는 결연한 의지를 내보였다.
이승택은 일찌감치 미국으로 건너가 스윙 코치인 김기환프로와 1개월여간 샷의 완성도를 높이는데 주력했다.
스윙 훈련은 원래 패턴에서 크게 손보지 않았다. 대신 긴장 때 당겨치는 경향이 있는데 이를 방지하기 위한 특훈을 했다. 낯선 잔디와 코스에 적응하기 위한 웨지의 스핀 컨트롤과 퍼트 연습에도 많은 시간을 할애했다.
김기환프로는 “적응을 잘하고 있다. 다른 외국인 선수들과 자주 소통하면서 미국 잔디에 대한 적응이 빨랐던 것 같다”라며 “데뷔전 앞두고 샷감은 60% 이상 올라 온 것 같다. 코스에 대한 적응과 스코어를 만들어가는 것은 대회를 거듭하면서 본인이 해야 할 몫이다”고 했다.
이승택은 멘탈적으로도 상당한 자신감이 올라온 상태여서 기대가 된다. 그는 최근까지 타이틀 스폰서가 정해지지 않아 마음 고생이 심했는데 데뷔전 직전에 CJ그룹과 계약이 성사된 것으로 알려지고 있다.
한편 이번 개막전에는 2023년 대회 우승자 김시우(30·CJ)와 PGA투어 통산 3승의 김주형(23·나이키골프), 콘페리투어 상위권자 자격으로 2년 만에 PGA투어에 복귀한 김성현(27·신한금융그룹)이 동반 출전한다.
세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국), 2위 로리 매킬로이(북아일랜드) 등이 불참한 가운데 세계랭킹 ‘톱5’ 중에서는 5위에 자리한 러셀 헨리(미국)가 유일하다.
지난해 US오픈 우승자 J.J. 스펀, 지난 시즌 PGA투어 3승의 벤 그리핀, 콜린 모리카와, 조던 스피스(이상 미국), 그리고 2022년 대회 챔피언 마쓰야마 히데키(일본) 등이 강력한 우승 후보다.
PGA투어 공식 홈페이지에서 꼽은 파워랭킹에서는 헨리와 스펀, 마쓰야마가 1∼3위에 올랐고, 김시우는 7위에 자리했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
