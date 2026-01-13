시사 전체기사

소상공인 10명 중 4명 “월 200만원도 못 벌어”

입력:2026-01-13 15:53
수정:2026-01-13 16:00
경기 침체로 소상공인 10명 중 4명이 한 달에 채 200만원도 벌지 못하는 것으로 나타났다. 내수 부진과 고금리 등 악재가 겹치며 소상공인들의 시름이 깊어지고 있다.

13일 소상공인연합회(소공연)가 발표한 ‘2026년도 소상공인 신년 경영 실태조사’에 따르면 전체 응답자의 38.4%가 지난해 월평균 영업이익이 ‘200만원 미만’이라고 답했다. 세부적으로는 ‘100만원 미만’이 17.9%, ‘100만원 이상~200만 원 미만’이 20.5%였다.

월 영업이익이 300만원에도 미치지 못하는 비율은 58.2%였다. 이는 2024년 조사의 64.5%보다는 다소 줄어든 수치지만, 여전히 절반 이상의 소상공인이 영세한 수익 구조를 벗어나지 못하고 있음을 보여준다.

특히 ‘나 홀로 사장님’이나 가족끼리 운영하는 영세 사업장이 처한 상황이 심각했다. 월 수익 300만원 미만 비율이 69.9%로 직원을 둔 사업체보다 수익성이 현저히 낮았다. 가장 열악한 업종은 이·미용업으로, 67.7%가 월 300만원을 벌지 못하는 것으로 나타났다.

지난해 경영 환경에 대해서는 절반이 넘는 53.3%가 ‘나쁨’이라고 평가했다. 가장 큰 원인으로는 ‘내수 부진으로 인한 소비 감소’(77.4%)가 꼽혔다. 이어 고금리에 따른 금융비용 부담(33.4%), 원부자재 가격 상승(28.3%), 인건비 부담(26.4%) 등이 경영난을 가중시킨 것으로 조사됐다.

올해 전망도 밝지 않다. 응답자의 42.7%는 올해 경영 환경이 더 악화될 것이라고 내다봤으며, 77.7%는 ‘저성장에 따른 내수 침체’를 최대 불안 요인으로 꼽았다.

가장 부담스러운 비용 항목으로는 응답자의 거의 절반인 48.7%가 ‘대출 이자 등 금융비용’을 지목해 빚 부담이 심각한 수준임을 보여줬다. 소상공인들이 가장 필요로 하는 정책 지원은 ‘금융 지원’(71.9%)이었다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

