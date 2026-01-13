북한 ‘후계자 자리’ 제1비서 5년째 공석… 경호라인은 물갈이
김주애 가능성도… 통일부 “관련 정보 없어”
경호·호위 부대 4곳 중 3곳 교체
김정은 북한 국무위원장의 대리인 격인 ‘당중앙위원회 제1비서’가 여전히 공석인 사실이 확인됐다. 5년 전 8차 당대회 때 후계자를 고려해 만든 자리라고 평가받았지만 별다른 인선 움직임은 없는 상태다. 김 위원장은 최근 2~3년 사이 경호·호위 부대와 군 수뇌부를 꾸준히 교체한 사실도 드러났다.
통일부는 13일 북한 관영매체 등에 나타난 공개 활동과 유관기관 정보를 모아 최신화한 ‘북한 기관별 인명록’ ‘북한 주요 인물정보’ ‘권력기구도’를 공개했다.
이에 따르면 2021년 1월 8차 당대회에서 신설한 당중앙위 제1비서는 아직 공석이다. 당시 북한은 노동당 새 당규약에 “당중앙위 제1비서는 조선로동당 총비서의 대리인이다”라는 문장을 추가해 없던 직책을 만들었다. 노동당 총비서는 김 위원장의 공식 직함으로 제1비서는 김 위원장의 대리인인 셈이다.
당시 북한은 제1비서와 관련해 관영매체에서 아무런 언급을 하지 않았다. 이를 두고 잠재적 후계자를 위한 자리라는 해석이 나오기도 했다. 또는 김 위원장의 동생 김여정 노동당 부부장을 염두에 둔 직책이라는 분석도 있었다.
오는 2월로 예상되는 9차 당대회에서 제1비서 자리를 임명할 가능성도 있지만, 이렇다 할 움직임은 없다. 일각에선 후계자로 거론되는 김 위원장의 딸 김주애가 인선될 것이라는 해석도 나온다. 하지만 김주애는 노동당 입당도 하지 않은 상태다. 통일부 관계자는 “현재까지 (인선된 사람은) 없다”며 “관련한 정보는 없다”고 말했다.
김 위원장은 최근 본인의 경호·호위 부대 4곳 중 3곳의 지휘관을 교체한 사실도 확인됐다. 김 위원장 가족의 근접 경호를 받는 노동당 호위처장은 한순철에서 송준설로, 해외 순방 등을 담당하는 국무위원회 경위국장은 김철규에서 로경철로 교체했다. 또 김 위원장 관련 시설을 담당하는 호위사령부 사령관은 곽창식에서 라철진으로 바꿨다. 호위국장인 김용호는 직을 유지했다. 구체적인 교체 배경은 밝혀지지 않았다.
군의 지휘 체계도 개편됐다. 국방성 제1부상은 기존에 1명이었지만, 강순남과 차용범이 맡는 2인 체제가 된 것으로 보인다. 또 총참모부 제1부총참모장도 정명도와 김영복 2인 체제가 됐다고 통일부는 설명했다. 김영복은 러시아 군수작전부대 사령관을 지낸 후 위상이 오른 것으로 분석된다. 이밖에 해군사령관은 김명식에서 박광섭으로 교체됐는데, 지난해 5000t급 신형 구축함 진수 실패가 영향을 미쳤을 가능성이 거론된다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사